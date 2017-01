Path mantém plano de estação na zona sul de Newark

As autoridades informaram que o fundo de US$ 32 bilhões inclui a construção de uma estação do PATH nas proximidades do Weequahic Park

Representantes do Port Authority negaram as declarações de que os planos de construção de uma estação do PATH na zona sul de Newark haviam sido suspensos. A nova estação ainda está incluída na proposta de extensão do sistema PATH para o Aeroporto de Newark.

O assunto veio à tona após o prefeito Ras J. Baraka e o vereador John Sharpe James, da zona sul, criticarem a agência na quarta-feira (18). Baraka pediu ao conselho do Port Authority para não votar em uma proposta de US$ 32 bilhões que financiaria a extensão do PATH a menos que ela contenha a estação na zona sul.

As autoridades disseram que a nova estação, a ser construída ao longo da linha para o Aeroporto Internacional de Newark, perto do Weequahic Park, continua a ser parte importante da extensão do PATH proposta para o aeroporto.

“A proposta de US$ 1.7 bilhão de extensão da linha ferroviária do PATH ao Aeroporto Internacional de Newark inclui uma nova estação na zona sul de Newark, próxima a Dayton (Street), e este continua a ser um elemento fundamental do projeto”, disseram as autoridades.

A estação permanece no plano de US$ 32 bilhões que financia a extensão do PATH, disseram autoridades. Os legisladores em Newark contavam com a estação para ajudar a estimular os planos de revitalização econômica para a zona sul da cidade.