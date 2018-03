Patrulha defende prisão de mãe em frente às filhas

O CBP alega que os patrulheiros não fizeram “nada de errado” na detenção de Perla Morales Luna

Na sexta-feira (9), a Patrulha da Fronteira (CBP) alegou que seus agentes agiram corretamente durante a prisão dramática de uma mulher na presença das 3 filhas apavoradas que foi registrada em câmera. O órgão emitiu um comunicado em resposta à avalanche de críticas sobre como lidou com a detenção de Perla Morales Luna, de 36 anos, que se tornou “alvo da operação”, após não ter se apresentado às autoridades.

Ela é acusada de ser uma “facilitadora de tráfico humano” que recrutava motoristas para transportarem indivíduos indocumentados que cruzaram clandestinamente a fronteira para uma casa em National City (CA). A CBP disse que contatou Luna antes da prisão dela no sábado (3).

O vídeo da prisão revela os patrulheiros forçando Perla a entrar numa viatura enquanto as filhas dela, de 12, 15 e 17 anos, choram e gritam em protesto.

“O vídeo mostra claramente que os agentes realizaram a prisão de forma apropriada; mesmo depois de enfrentarem uma avalanche de insultos e confrontos por parte de agitadores”, disse o CBP no comunicado. Além disso, ele alega que Luna não obedeceu o comando dos patrulheiros, resistiu à prisão e tentou fugir num carro que estava no local.

O órgão acrescentou que deixou o local imediatamente, pois ela era o único alvo da operação. Posteriormente, Perla combinou com a irmã dela para cuidar das 3 sobrinhas. Ela foi autuada e posta em processo de deportação. O advogado de Perla, Andres Moreno II, criticou o CBP por deixar as filhas dela sozinhas na rua.

“Você pode fazer o seu trabalho sem causar tal separação dramática de membros de famílias”, disse Moreno. “Isso é um exagero”.

O porta-voz do CBP, Michael Scappechio detalhou que os agentes deixaram o local antes que Luna contatasse a irmã por questões de segurança. Moreno negou que a cliente dele esteja envolvida em qualquer quadrilha de tráfico humano e, portanto, “não tem a mínima ideia do que as autoridades estejam falando”.

O advogado adiantou que lutará contra a deportação da cliente.