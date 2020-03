Patrulha prende quatro brasileiros tentando atravessar a fronteira com o Canadá

Agentes do U.S. Border Patrol prenderam, no dia 16 de março, quatro brasileiros que atravessaram de barco a fronteira do Canadá com os Estados Unidos. Segundo informações do CBP, agentes que faziam a patrulha na região de Marysville, no Michigan, observaram um veículo suspeito perto da fronteira.

Eles pararam o carro e, ao entrevistar o motorista e o passageiro, eles admitiram que não tinham nenhum documento para estar nos EUA. As informações são do AcheiUSA.

Simultaneamente, outro agente do Border Patrol, viu duas pessoas a pé em uma rodovia paralela à fronteira com o Canadá. Os agentes prenderam os quatro – dois no carro e dois a pé – e descobriram que se tratavam de brasileiros que tinham atravessado de barco. Eles admitiram que estavam juntos. Os quatro foram presos.