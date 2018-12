Patrulheiro confessa ter matado 4 mulheres no Texas

Juan David Ortiz poderá ser condenado à pena de morte, caso seja considerado culpado de ter assassinado 4 prostitutas

Um agente da Patrulha da Fronteira (BP) poderá ser condenado a morte, caso seja considerado culpado na morte de 4 mulheres, em setembro, no Texas. As autoridades locais informaram que ele confessou ter cometido os homicídios.

Juan David Ortiz, de 35 anos, foi preso em meados de setembro e mantido preso sob a fiança de US$ 2.5 milhões, na cidade fronteiriça de Laredo (TX). Inicialmente, ele foi acusado de 4 homicídios, assim como agressão com agravantes com o uso de arma mortal e manter presa ilegalmente uma 5ª mulher que tentava matar. No Texas, a pena capital pode ser aplicada se o réu tiver matado mais de 1 pessoa.

Segundo o jornal Laredo Morning Times: “Ortiz é acusado de ter matado Melissa Ramirez, de 29 anos, em 3 de setembro, Claudine Ann Luera, de 42 anos, em 13 de setembro, Guiselda Alicia Hernandez, de 35 anos, e Nikki Enriquez, de 28 anos, em 14 de setembro. Todas as 4 vítimas foram assassinadas praticamente na mesma área, ou seja nas rodovias North US 83 e I-35, na região noroeste do Condado de Webb. Conforme o boletim de ocorrências policiais (BO), Ramirez, Luera e Enriquez, a última uma mulher transexual, foram alvejadas na cabeça. Já Hernandez foi baleada no pescoço e golpeada na cabeça com um objeto desconhecido”.

As acusações de agressão e confinamento são referentes ao incidente ocorrido em 14 de setembro e que culminou na prisão do patrulheiro. Naquele dia, Juan teria pegado de carro outra mulher, Erika Pena, e apontou uma arma para ela num posto de gasolina. Ela conseguiu escapar e pediu socorro a outro patrulheiro que abastecia o veículo no local. Ortiz foi preso poucas horas depois quando manobrava o caminhão dele no estacionamento de um hotel.

O procurador de justiça dos condados de Webb e Zapata, Isidro Alanis, anunciou as acusações durante uma coletiva de imprensa, na quarta-feira (5). Ele adiantou que tentará a pena de morte, caso o réu seja considerado culpado. Isidro detalhou que Juan estava cumprindo um “dever cívico” ao ter matado as 4 mulheres, uma vez que todas elas eram prostitutas.

“O plano nesse caso, nas próprias palavras de Ortiz, era limpar as ruas de Laredo ao focalizar em membros da comunidade vistos como descartáveis, que ninguém sentiria falta e que ele não dava valor”, disse Alanis. Ele descreveu o réu como um “homem de família” durante o dia, mas, “à noite, se transformava numa outra pessoa, caçando nas ruas. Focalizando nesse segmento da sociedade, decidindo quem seria o próximo que ele iria matar”.