Patrulheiro de fronteira é acusado de matar 4 prostitutas no Texas

Juan David Ortiz foi descoberto quando tentava sequestrar uma 5ª mulher e ela pediu socorro num posto de gasolina

No sábado (15), um supervisor da Patrulha da Fronteira (CBP) foi acusado de matar 4 prostitutas; uma série de crimes que as autoridades em Houston (TX) consideram homicídios em série durante 2 semanas e que terminou com uma quinta mulher escapando dele e pedindo socorro num posto de gasolina. O Promotor Público do Condado de Webb Isidro Alanis postou no Twitter que Juan David Ortiz, de 35 anos, um supervisor de inteligência da CBP, foi oficialmente acusado de 4 assassinatos, assim como agressão física com agravantes e cárcere ilegal.

Ortiz trabalha como patrulheiro há 10 anos e foi preso na manhã de sábado, depois que a 5ª mulher conseguiu fugir e pediu ajuda a um patrulheiro estadual. Ele fugiu e foi encontrado escondido num caminhão no estacionamento de um hotel em Laredo (TX), a cerca de 235 km de San Antônio.

“Nós realmente consideramos isso um assassino em série”, disse Alanis.

O Promotor relatou ao jornal The Texas Tribune que a 5ª mulher percebeu rapidamente que estava em perigo quando ele a pegou. “Ela tentou escapar dele no posto de gasolina e foi quando ela encontrou outro patrulheiro”, acrescentou.

Ele calcula que Ortiz tenha matado todas as 4 mulheres desde segunda-feira (3). Os nomes das vítimas não foram divulgados. Alanis detalhou que 2 delas eram cidadãs americanas e a nacionalidades das outras duas é desconhecida. “A forma com que elas foram mortas é similar em todos os casos”, disse ele, não mencionando a forma com que elas foram mortas.

O Promotor disse que os detetives ainda tentam descobrir o motivo dos crimes. As autoridades acreditam que ele agiu sozinho. “É interessante que ele observava e assistia às autoridades procurarem pelo assassino e comparecia normalmente todos os dias ao trabalho”, comentou Alanis.

O CBP emitiu um comunicado no qual informa que está cooperando completamente com a investigação. “As nossas sinceras condolências aos familiares e amigos das vítimas. Apesar de a política do CBP é não comentar sobre investigações ativas, ações criminosas por parte dos nossos funcionários não serão toleradas”.