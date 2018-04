Patrulheiro é acusado de estupro na fronteira

David Villarreal teria atacado sexualmente a vítima e tentado esconder as evidências

Um agente da Patrulha da Fronteira (CBP) foi preso pelo Departamento de Polícia de Laredo, Texas. As autoridades detiveram David Villarreal, de 32 anos, no caso. Ele é acusado de estupro, tentar esconder as evidências do crime e coagir a vítima usando sua posição de autoridade.

Conforme a polícia, a vítima disse a outro patrulheiro que havia sido atacada sexualmente. Durante a investigação, as autoridades descobriram que tratava-se de Villarreal que estava envolvido no caso. Graças a colaboração da CBP e do Departamento de Responsabilidade Profissional, a polícia foi capaz de efetuar a prisão do suspeito.