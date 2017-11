Patrulheiro é assassinado na fronteira dos EUA

Rogelio Martinez, de 36 anos, foi levado ao hospital local, onde faleceu

As autoridades estão procurando na região de Big Bend (TX) por suspeitos em potencial e testemunhas depois que um agente da Patrulha da Fronteira (BP) foi ferido fatalmente quando respondia a um incidente no local. No domingo (19), um porta-voz da BP informou que o órgão não forneceria mais detalhes, devido às investigações, sobre como e o quê teria causado os ferimentos no patrulheiro.

“Nós não sabemos exatamente o que aconteceu porque não estávamos lá. Entretanto, conforme os agentes que trabalham na área, foi um ataque e, provavelmente, uma emboscada”, disse Brandon Judd, presidente do Conselho Nacional da Patrulha da Fronteira (NBPC). “Existe a grande probabilidade de ter sido um ataque aos agentes”.

Ele detalhou que Martinez morreu devido a golpes desferidos na cabeça, indicando que os agressores teriam usado pedras durante o ataque. O segundo agente também sofreu golpes na cabeça. A área onde o ataque ocorreu indica que pedras foram usadas como armas. Um representante do FBI detalhou que, contrário ao que havia sido noticiado antes, o ataque não envolveu tiros.

Outro porta-voz, Douglas Mousier, detalhou que o agente Rogelio Martinez, de 36 anos, e o parceiro dele foram transportados ao hospital local, onde Martinez faleceu. O parceiro do agente morto está em estado grave e o nome dele não foi revelado. Martinez é natural de El Paso (TX) e trabalhava na BP desde agosto de 2013.

Arquivos da Patrulha da Fronteira mostram que a região de Big Bend totaliza 1% das mais de 61 mil prisões que os agentes realizaram ao longo da fronteira com o México entre outubro de 2016 e maio de 2017. As montanhas da região e o Rio Grande dificultam para as pessoas entrarem clandestinamente nos EUA através do México.

O website da BP informa que 38 agentes morreram desde o final de 2003; alguns atacados durante a vigia ao longo da fronteira e outros em acidentes de trânsito. A lista também consta a morte de outro patrulheiro em serviço em 2017.