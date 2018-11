Patrulheiro é inocentado pela morte de adolescente na fronteira

José Antônio Elena Rodriguez, de 16 anos, foi morto a tiros na fronteira em Nogales, Arizona

Um agente da Patrulha da Fronteira foi absolvido quarta-feira (21) de homicídio involuntário na morte de um adolescente mexicano. O patrulheiro Lonnie Swartz foi acusado de atirar contra uma cerca na fronteira em Nogales, Arizona, em 2012, e matar José Antônio Elena Rodríguez, de 16 anos, que estava no lado mexicano da fronteira. O agente disparou entre 14 a 30 tiros e 10 dessas balas atingiram o adolescente, detalharam as autoridades.

Swartz disse que atirou na cerca porque estava sendo atacado por atiradores de pedras e, portanto, temia por sua vida, relatou o jornal Arizona Republic. Em abril, ele foi absolvido de assassinato em 2º grau, mas o júri empatou na votação das acusações de homicídio voluntário e involuntário. Na quarta-feira, um júri federal em Tucson, Arizona, considerou Swartz inocente de homicídio involuntário, mas eles não conseguiram chegar a um veredito sobre a acusação de homicídio voluntário.

Um juiz agendou outra audiência sobre o caso para 11 de dezembro, quando os promotores decidirão se Swartz pode ser julgado novamente, informou o jornal Arizona Daily Star, afiliado da CNN. A família do adolescente criticou o veredito e disse que continuará lutando pela justiça.

“Eles agora estão permitindo que esse homem consiga outro emprego, consiga outra arma e continue matando”, disse a avó do adolescente, Taide Elena, à KOLD, afiliada da CNN.

Não está claro se Swartz, que está em licença administrativa e morando em Nevada desde o incidente, retornará ao seu posto, informou a KOLD. O agente ainda enfrenta um processo civil. Swartz também está enfrentando uma ação de direitos civis. A mãe da adolescente, Araceli Rodríguez, está processando-o por violar os direitos constitucionais de seu filho.

O agente recorreu com base em imunidade qualificada, mas em agosto um tribunal federal de apelações disse que o menino merecia estar constitucionalmente protegido contra o uso de força letal por Swartz, permitindo que a mãe continuasse a acioná-lo.

“Ele não atirou pedras ou se envolveu em qualquer violência ou comportamento ameaçador contra alguém ou alguma coisa”, de acordo com a decisão do tribunal. “Ele estava apenas andando por uma rua no México”.

Swartz também argumentou que a Constituição não protege José, que não era cidadão dos EUA e que não foi morto em território norte-americano. A resposta do tribunal: Swartz não poderia saber se José era um cidadão americano quando atirou nele. Além disso, seu uso irracional de força ocorreu em solo americano. “Assim como a lei mexicana controla o que as pessoas fazem lá, a lei americana controla o que as pessoas fazem aqui”, diz a sentença.

Os tribunais dos EUA têm julgado casos semelhantes ocorridos na fronteira com o México.