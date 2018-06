Patrulheiros descobrem imigrante escondido em carga de serragem

Durante uma inspeção mais detalhada, o sistema de imagem do aparelho de raios-x do CBP revelou uma “anormalidade” na carga

Agentes da Patrulha da Fronteira (CBP) descobriram um imigrante indocumentado escondido dentro de uma pilha de serragem na carroceria de um caminhão na fronteira de Otay Mesa, em San Diego (CA), informaram as autoridades. O carregamento vinha do México e o veículo era conduzido por um motorista mexicano com visto válido.

Durante uma inspeção mais detalhada, o sistema de imagem do aparelho de raios-x do CBP revelou uma “anormalidade” na carga.

“Nesta situação, a carroceria do caminhão foi investigada utilizando o sistema de imagens do aparelho de raios-X e nós detectamos uma anomalia, então, subimos, removemos a lona que cobria o topo do veículo e descobrimos um homem escondido dentro”, detalhou a supervisora Shalene Thomas, do CBP.

O imigrante indocumentado foi levado a um hospital local para ser examinado.

“Ninguém sabia quanto tempo ele estava lá e que tipo de dano ocorreu, então, para garantir que nós fizemos o nosso trabalho e essa pessoa fosse examinada de forma adequada, nós o levamos até o hospital, ela foi examinada e depois liberada”, disse Thomas.

Depois que o indivíduo foi liberado do hospital, ele e o motorista do caminhão foram detidos pelos agentes do CBP.

Mais imigrantes escondidos em caminhão:

Dezenas de imigrantes indocumentados, incluindo uma criança de 3 anos de idade, foram descobertos no interior da carroceria de um caminhão na região sul do Texas, informaram as autoridades. O Departamento de Polícia de Raymondville detalhou que o caminhão foi parado por um patrulheiro do Departamento de Segurança Pública do Texas na US Highway 77 a 72 Km de distância da fronteira com o México.

Na quarta-feira (23), o porta-voz do Departamento de Segurança Pública do Texas, José Rodriguez, informou durante uma coletiva de imprensa que 86 pessoas foram encontradas no interior do caminhão frigorífico “escondidas atrás de produtos deteriorados”.

“A unidade funcionava e a temperatura foi posta em 40º graus (4.4 Celsius), então, estava um pouco frio”, disse José, acrescentando que 4 dos imigrantes eram menores de idade e estavam desacompanhados.

O motorista do caminhão e um passageiro foram presos e o caso transferido para promotores públicos federais. Duas pessoas no interior da carroceria do veículo sofreram desidratação e foram levadas a um hospital local para tratamento.

A região sul do Texas abriga um dos maiores e mais movimentados pontos de entrada e saída ao longo da fronteira dos EUA com o Texas, onde caminhões transportam produtos entre os dois países. Os motoristas de caminhão, geralmente cidadãos americanos, geralmente recebem propina por cada pessoa que eles contrabandeiam através da fronteira nos veículos.

“O contrabandistas estão tratando esses estrangeiros ilegais como se eles fosse carga; não seres humanos”, disse a chefe da Patrulha da Fronteira (CBP), Carla Provost. “Eles não se importam. Isso é dinheiro para eles”.

Em julho de 2017, 10 pessoas morreram quando eram contrabandeadas através do Texas. Trinta e nove imigrantes foram encontrados no interior da carroceria de um caminhão abandonado no estacionamento de uma filial do Walmart em San Antônio. O motorista, James Matthew Bradley Jr., de 61 anos, foi sentenciado à prisão perpétua, em abril desse ano, após assumir a culpa pelo transporte dos imigrantes, resultando em morte, e conspirar para contrabandear.