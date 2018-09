Patrulheiros descobrem quase 200 imigrantes no deserto

A descoberta ocorreu nas imediações de Lukeville Port (TX) e foi a 3ª do gênero no mês de agosto

No domingo (16), agentes da Patrulha da Fronteira (BP) descobriram quase 200 imigrantes indocumentados numa área remota do deserto no Arizona; sendo a 3ª maior descoberta no mês de agosto. Patrulheiros na Estação de Ajo estavam vasculhando várias milhas a oeste de Lukeville Port quando encontraram 102 imigrantes naturais da Guatemala, Honduras e El Salvador e 91 imigrantes na mesma área algumas horas depois, informaram as autoridades na quarta-feira (19). A maioria deles viajava com suas famílias e 11 crianças estavam desacompanhadas.

Os 193 imigrantes foram examinados por profissionais de saúde e transportados à Estação de Ajo para serem autuados por violarem as leis migratórias. Os agentes lotados no local realizaram uma descoberta similar também no dia 17 agosto. Eles patrulhavam a mesma área e descobriram 128 imigrantes indocumentados naturais da Guatemala, Honduras, El Salvador e México. As autoridades acreditam que eles tenham sido abandonados pelos “coiotes” (traficantes de pessoas).

Agentes na mesma estação descobriram 163 imigrantes naturais da Guatemala, Honduras e El Salvador nas imediações de Lukeville Port, no sábado (1).