Patrulheiros dos EUA encorajaram jovem a beber droga

O adolescente Cruz Marcelino Velazquez Acevedo sofreu uma overdose fatal após ingerir anfetamina

Cruz Marcelino Velazquez Acevedo, de 16 anos, sofreu convulsões pouco depois de beber anfetamina que trouxe com ele de Tijuana, México. O adolescente cruzou a fronteira em San Diego (CA) rumava para o Ponto de Entrada de San Ysidro. Ele portava duas garrafas de um líquido que alegava ser suco de maçã. Os agentes da Alfândega e Patrulha da Fronteira (CBP) disseram-lhe para beber para provar que não estava mentindo, segundo documentos apresentados na Corte.

O jovem tomou quatro goles. Então, ele começou a sua profusamente. Ele gritou e fechou os punhos. Numa questão de minutos a temperatura dele disparou para 105º graus (41º Celsius), disse o advogado da família. A pulsação do adolescente atingiu o nível alarmante de 220 batidas por minuto, mais que o dobro normal para adultos.

“Meu coração! Meu coração!” Gritou Acevedo, conforme os documentos. Ele morreu aproximadamente 2 horas depois.

Agora, mais de 3 anos após o falecimento do adolescente, os Estados Unidos concordaram em pagar a família dele US$ 1 milhão em decorrência de uma ação judicial por morte evitável apresentada contra 2 patrulheiros e o governo dos EUA. O advogado da família, Eugene Iredale, concordou que o jovem fez algo errado quando tentou trazer drogas aos Estados Unidos em 18 de novembro de 2013.

“Mas ele era um menino de 16 anos com toda a imaturidade e mal julgamento que seria característico de qualquer criança de 16 anos”, disse Iredale ao jornal Washington Post. “Ele era basicamente um bom menino, ele não tinha antecedentes criminais, mas ele fez uma estupidez. De qualquer forma, o pior que teria acontecido com ele era ser preso e posto numa penitenciária juvenil por um período de tempo”.

“Não era um caso para pena de morte; fazer com que ele morresse da forma horrível em que morreu é algo execrável”, acrescentou.

Eugene disse não saber onde e como Acevedo conseguiu as drogas ou porque ele as trouxe aos Estados Unidos. “É típico para os traficantes de drogas abordarem crianças e oferecerem US$ 150 para traficarem drogas ao longo da fronteira”, comentou o advogado. “Nós nunca saberemos nesse caso porque Cruz morreu. Ele sabia que era algo que não deveria carregar”.

Os dois patrulheiros, Adrian Perallon e Valerie Baird, perceberam que o jovem portava uma substância controlada mortal, mas eles o “coagiram e intimidaram” a beber o líquido, segundo a ação judicial. O adolescente foi levado a um hospital quase 1 hora depois de ter bebido a anfetamina. Ele foi considerado morto pouco antes das 9:00 pm.

Iredale considerou o tratamento dos patrulheiros com relação a Aceverdo “a forma mais desumana de crueldade”.

“Eu não tenho condições de dizer que eles sabiam ao certo que aquilo iria mata-lo. É óbvio que eles suspeitavam desde o início que se tratava de anfetamina”, relatou o advogado. “Jogar cruelmente com uma criança não é algo que se justifica de forma alguma. Eles têm kits de teste disponíveis que dariam o resultado em dois ou três minutos”.

Eugene acrescentou que os patrulheiros efetuaram o teste de drogas, mas somente depois que o adolescente sofreu a overdose. Ele também citou o testemunho de outro patrulheiro para quem Baird confessou minutos depois do incidente.

“Eu perguntei a ele o que era aquilo, ele disse que era suco”, a patrulheira teria dito a outro funcionário, segundo Iredale. “Eu disse para ele, então, prove”.

Perallon e Baird ainda trabalham para a CBP em San Diego, informou o órgão através de um comunicado.