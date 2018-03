Patrulheiros encontram 10 imigrantes escondidos em caminhão

Os agentes viram as pessoas escondidas através de fendas nas placas de madeira montadas no interior da carroceria

Na noite de segunda-feira (26), agentes da Patrulha da Fronteira (BP) que fiscalizavam um posto da Alfândega na região de Whetstone (Ariz.) prendeu o motorista de um caminhão depois que foram descobertos 10 imigrantes mexicanos escondidos na carroceria. Um patrulheiro que trabalhava no setor de inspeções primárias indicou o motorista do caminhão para uma inspeção secundária. A carroceria do veículo estava trancada.

Os agentes viram as pessoas escondidas através de fendas nas placas de madeira montadas no interior da carroceria. Eles tiveram que remover uma quantidade grande de latas para alcançar os 9 homens e 1 mulher escondidos.

As idades dos imigrantes variavam de 18 a 38. Eles foram levados à Estação Willcox da Patrulha da Fronteira, onde foram autuados por violarem as leis migratórias. O motorista do caminhão, de 49 anos e morador em Hereford (Ariz.) foi preso e acusado de tráfico humano.