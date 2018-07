Patrulheiros encontram 20 imigrantes escondidos em caminhão no TX

Os agentes foram alertados da presença dos estrangeiros por um cão farejador

Na terça-feira (17), agentes da Patrulha da Fronteira (CBP) no Setor de Laredo (TX), na cidade de Hebbronville, descobriram a tentativa de contrabando de 20 estrangeiros indocumentados. O incidente ocorreu após o motorista de um caminhão se apresentar para inspeção. Durante a operação, um cão farejador alertou os agentes para a presença de seres humanos ou narcóticos escondidos.

Após uma inspeção mais detalhada, os patrulheiros descobriram 20 estrangeiros escondidos no interior da carroceria. Eles apresentavam boas condições físicas e foram identificados como naturais do México, El Salvador e Honduras. O motorista, cidadão americano, foi preso no local. Todos os imigrantes foram detidos e autuados.

“O CBP não só se esforça para proteger o povo americano de todos os perigos, mas para evitar mortes e combater contrabandistas inescrupulosos que colocam as vidas de imigrantes em risco. Esse caso é a representação clara do nosso compromisso em salvaguardar esses valores “, disse Jason D. Owens, patrulheiro chefe do Setor de Laredo.