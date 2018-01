Patrulheiros encontram 76 indocumentados em caminhão no Texas

Os estrangeiros tentavam entrar clandestinamente nos EUA através da fronteira com o México

Na sexta-feira (26), um motorista americano foi preso depois de tentar traficar 76 imigrantes indocumentados, entre eles 13 crianças, escondidos na carroceria de um caminhão no Texas, informaram as autoridades. Os estrangeiros naturais do México, Honduras, El Salvador e Guatemala foram descobertos em “bom estado de saúde” na Rodovia 83, nas imediações de Laredo (TX), detalhou a Patrulha da Fronteira (CBP).

Antes de ser preso, o motorista, cuja identidade não foi divulgada, teve o status migratório verificado. A apreensão ocorreu próxima à fronteira com o México.

O chefe assistente da CBP no Setor de Laredo, Gabriel Acosta, disse que “essas organizações criminosas veem esses indivíduos como meras mercadorias e sem preocupação com o bem-estar dele. O descaso evidente com a vida humana não será tolerado”.

“Nós continuaremos a trabalhar com as autoridades de segurança parceiras para impedir e desmantelar essas organizações e acionaremos judicialmente os responsáveis”, acrescentou Acosta.

O transporte clandestino de pessoas no interior de carrocerias de caminhões tornou-se uma prática perigosa na região em virtude da mudança radical de temperatura durante o dia e a noite. Em julho, 10 imigrantes indocumentados morreram de excesso de calor depois que foram trancados no interior de uma carroceria frigorífica sem ventilação. O trágico incidente ocorreu em San Antônio (TX) e foi manchete nacional. Na ocasião, os sistemas de ar-condicionado e ventilação da carroceria estavam quebrados deixando dezenas de sobreviventes com danos cerebrais severos e outros ferimentos.

O motorista, um americano morador na Flórida, havia abandonado o caminhão num estacionamento do Wal-Mart e alegou “não saber” que havia pessoas escondidas na carroceria. Os sobreviventes, entretanto, relataram que esmurraram as paredes da carroceria no desespero para saírem.

Os 76 imigrantes indocumentados descobertos na sexta-feira (26), incluindo as 13 crianças, serão encaminhados a centros de processamento e detenção do Departamento de Imigração (ICE). O incidente ocorreu durante o impasse com relação ao destino dos cerca de 800 mil jovens indocumentados beneficiados pelo Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). O programa protege da deportação os indocumentados que foram trazidos aos EUA ainda na infância.