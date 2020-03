Patrulheiros encontram 90 imigrantes escondidos em caminhão no TX

Os contrabandistas ligados ao cartel trancaram 90 migrantes, incluindo 5 jovens desacompanhados, dentro da carroceria de um caminhão

Os agentes da Patrulha de Fronteira (CBP) do Setor de Laredo (TX) impediram que um grupo de 90 migrantes fosse contrabandeado para o interior dos EUA. Os contrabandistas ligados ao cartel trancaram 90 migrantes, incluindo 5 jovens desacompanhados, dentro da carroceria de um caminhão.

Na noite de quinta-feira (5), os agentes da Estação Norte de Laredo lotados no posto na rodovia Interestadual 35 observaram um caminhão cinza puxando uma carroceria branca se aproximando para inspeção. Durante uma inspeção inicial, um cão farejador (K-9) alertou para a possível presença de drogas ou carga humana na parte traseira do reboque, de acordo com informações obtidas de oficiais da Patrulha do Setor de Laredo.

Os agentes instruíram o motorista, um cidadão dos EUA, a dirigir até a plataforma para uma estação de inspeção secundária. Lá, os agentes fizeram uma busca na carroceria e encontraram 90 pessoas trancadas lá dentro. Entre os migrantes estavam 5 crianças estrangeiras desacompanhadas, relataram as autoridades.

Depois de retirar os imigrantes indocumentados da carroceria, os agentes realizaram interrogatórios e determinaram que os estrangeiros eram naturais da República Dominicana, Equador, Guatemala, Honduras e México.

Os agentes detiveram o motorista, os 90 migrantes, e apreenderam a carroceria. Todos foram entregues ao Setor de Investigações do Departamento de Segurança Nacional (DHS) para autuação e possível processo federal por contrabando de seres humanos e imigração clandestina. O posto da rodovia Interestadual 35 é frequentemente local de tentativas frustradas de contrabando humano. Os agentes costumam encontrar grandes grupos de migrantes amontoados nas carrocerias de caminhões e outros veículos de carga, onde eles não têm como escapar em caso de acidente ou abandono pelos contrabandistas de seres humanos.

Em janeiro, os agentes da Estação Norte de Laredo interromperam outra tentativa de contrabando humano de grande porte no posto da Interestadual 35. Na ocasião, eles encontraram 63 migrantes trancados numa carroceria. Nesse caso, o motorista fugiu do posto depois de ser direcionado para uma área de inspeção secundária.

Os agentes perseguiram o trailer até ele parar em um campo próximo, afirmaram autoridades. O motorista então fugiu a pé. Os agentes encontraram 63 imigrantes naturais do Brasil, China, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México e Nicarágua; todos eles trancados na carroceria. Posteriormente, uma busca na área levou à prisão do motorista.