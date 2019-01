Patrulheiros encontram túneis na fronteira com o México

Em janeiro, 2 túneis foram encontrados no México, ambos escavados junto ao esgoto principal em Nogales, Arizona

À medida que a batalha pelo muro continua em Washington-DC, mais de 400 agentes da Patrulha da Fronteira (CBP), especializados em “espaços confinados”, enfrentam uma crise contínua: túneis. Em janeiro, 2 túneis foram encontrados no México, ambos escavados junto ao esgoto principal em Nogales que flui do México para os EUA. Nós últimos meses, também foram encontrados 2 outros túneis no lado dos EUA.

O mais recente, descoberto em dezembro, foi um túnel de 15 metros de comprimento que ligava o México a Nogales, no Arizona. A estrutura tinha ferramentas de escavação e estava submerso por água. Os agentes o fecharam antes que qualquer droga ilegal pudesse ser ateravessada. Este incidente aconteceu meses depois de outro túnel foi encontrado em San Luís, Arizona.

A CBP atribui a descoberta dos 2 túneis no lado mexicano e aqueles encontrados nos EUA à parceria que as autoridades americanas estão melhorando com as autoridades federais do México.

Dan Bell, um fazendeiro do Arizona na fronteira, diz que os túneis são “definitivamente um problema” em Nogales. “Eles (contrabandistas) estão entrando em nossos bueiros através de túneis e violando esses sistemas”, comentou.

O CBP informou que muitos dos túneis, que são descobertos esporadicamente de ano para ano, são usados por contrabandistas para transportar drogas ilegais para os EUA para obterem lucro. Muitos dos túneis encontrados são escavados junto ao sistema de esgoto fronteiriço.

“Eles (os contrabandistas) as flutuam (as drogas ilegais) no esgoto”, disse um representante do CBP. “Eles chegam lá, retiram o produto e o esgoto continua fluindo. Eles têm um bom mecanismo de conhecer os níveis de fluxo. Há uma ciência para isso. Então, não trata-se de uma pessoa comum jogar algo lá e dizer que isso aparecerá do outro lado num certo espaço de tempo. As pessoas que fazem isso sabem o que estão fazendo”.

Desde 1990, mais de 200 túneis foram encontrados pelo CBP. “Contrabandistas (e) túneis sempre foram uma ameaça para nós”, disse um representante do órgão.