Patrulheiros prendem pais que esperavam a cirurgia do filho

Oscar e Irma Sanchez foram detidos e autuados quando transferiam o filho caçula de hospital no Texas

Quando Isaac Enrique Sanchez, de 2 meses, foi diagnosticado com estenose hipertrófica de piloro, uma condição física que provoca vômito, desidratação e perda de peso em bebês, os pais dele foram informados que a condição da criança tinha cura. O problema é que não havia hospital no Vale do Rio Grande do Texas com uma equipe cirúrgica pediátrica capaz de realizar a operação no estômago da criança.

Para que Isaac melhorasse de saúde, Oscar e Irma Sanchez teriam que levar o filho ao Driscoll Children’s Hospital em Corpus Christi, Texas. A instituição fica apenas a duas horas de distância pela rodovia, mas para o casal era tão distante quanto a lua. Os Sanchez, que são indocumentados, teriam que passar por um posto da Patrulha da Fronteira.

“A enfermeira nos disse que tínhamos que ir lá”, disse Oscar em espanhol. “Nós respondemos que não poderíamos ir”.

Enquanto analisavam o dilema no hospital em Harlingen (TX), um patrulheiro apareceu na sala de espera; Oscar suspeita que a enfermeira os tenha denunciado. O patrulheiro disse que poderia planejar para que outros agentes acompanhassem o casal através do posto da Patrulha da Fronteira (CBP) até Corpus Christi. Entretanto, quando Oscar e Irma chegaram ao posto, eles foram informados que seriam detidos e postos em processo de deportação.

O incidente ocorrido a caminho do hospital em Corpus Christi refletem a controvérsia nacional relacionada aos locais considerados “sensíveis”. Durante a administração de Barack Obama, o Departamento de Segurança Nacional (DHS) adotou a política de que os agentes do Departamento de Imigração (ICE) deveriam evitar hospitais, escolas, igrejas e demonstrações públicas, com exceção de circunstâncias especiais.

Os patrulheiros seguiram a ambulância, na noite de 24 de maio, enquanto ela trafegava pela zona rural carregando Oscar, Irma e o pequeno Isaac, com um tubo de soro ligado a um dos braços e uma sonda no estômago. Quando eles chegaram ao Driscoll Children’s Hospital, os agentes uniformizados de verde nunca saíram do lado do casal. Os patrulheiros seguiram Oscar até o banheiro e cafeteria e pediram a mãe do bebê para deixar a porta aberta enquanto o amamentava.

“Qualquer lugar que nós caminhamos no hospital”, relatou Oscar. “Eles no seguiram”.

Ativistas estão preocupados que os agentes do ICE estejam agindo em áreas antes consideradas sensíveis. Três exemplos: Agentes prenderam 6 homens que deixavam um abrigo administrado por uma igreja na Virgínia; eles retiraram do hospital uma mulher que sofria de tumor no cérebro e a transferiram de volta ao centro de detenções do ICE e prenderam um pai quando ele deixava a filha na porta da escola em Los Angeles (TX).

“Isso viola a descência humana”, disse o deputado José Serrano (Bronx-NY). “Você não interrompe procedimentos médicos”.