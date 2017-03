Pedágios em pontes do litoral não estarão prontos até o verão

Originalmente, a conclusão do projeto estava programada para 1 de junho

A Comissão de Pontes do Condado de Cape May informou que planeja instalar o sistema de cobrança de pedágios E-ZPass em 5 pontes que conectam cidades litorâneas em New Jersey. A comissão detalhou que o sistema E-ZPass será instalado ao longo de 4 a 5 meses nas pontes ao longo da Ocean Drive, conforme comunicado.

“A instalação do E-ZPass ocorrerá em várias fases de construção e será ativada depois que todas as pontes estiverem completas”, detalhou a comissão. A entidade não informou a data específica para o início do plano.

O plano, anunciado em fevereiro, instalará o E-ZPass nas pontes Middle Thorofare Bridge, Grassy Sound Bridge, Townsend’s Inlet Bridge, Corsons Inlet Bridge e Ocean City-Longport. Originalmente, a conclusão do projeto estava programada para 1 de junho.

A comissão também informou que alterou a data da reunião que discutirá o aumento do valor do pedágio no meio do verão, agendada para 27 de abril, considerando-os “desnecessariamente complicados, confusos e incômodos para os motoristas que trafegam pelas pontes”.

O atraso no aumento do valor do pedágio permitirá que a comissão focalize em terminar a construção. A reunião sobre o aumento tende a ser remarcada para o outono.