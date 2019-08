Pedófilo pega 4 anos de prisão por reentrar ilegalmente nos EUA

Martin Mejia Ramos, de 40 anos, será posto em processo de deportação depois de cumprir a pena

Na sexta-feira (16), um mexicano de 40 anos, condenado por vários abusos sexuais contra uma criança de 7 anos e deportado dos EUA em 2013, foi sentenciado a quatro anos de detenção numa penitenciária federal. A investigação foi conduzida pelo Setor de Investigações de Segurança Interna (HSI) do Departamento de Imigração & Alfândega (ICE) em Houston, Texas, e pelo Serviço de Marechais (Marshals).

O réu Martin Mejia Ramos, também conhecido como “Ricardo Morales Rodriguez” e “Martin Jose Romes Ramirez”, declarou-se culpado em 10 de maio de 2019 por reentrar ilegalmente nos EUA, após ser condenado por crime grave. Ele será posto em processo de deportação depois de ter cumprido a pena nos EUA.

Na audiência, foi citado no tribunal que, em 2007, Ramos foi condenado em Los Angeles (CA) por abuso sexual contínuo e por ato lascivo contra uma criança. Ele foi condenado a 6 anos de prisão e obrigado a registrar-se como predador sexual por toda a vida. Ele foi deportado dos EUA em 2013.

No caso, Ramos cometeu mais de três atos sexuais com uma criança de 7 anos com quem ele residia. A vítima afirmou que Ramos havia tocado a vagina dela em várias ocasiões e se exposto a ela. Um exame físico revelou irritação nos órgãos sexuais da vítima, assim como pelos do réu na região púbica dela. A criança relatou que Ramos disse à ela para não contar a ninguém e ameaçou agredi-la se o fizesse.

Além disso, Ramos teve 6 outras condenações, 3 das quais estavam dirigindo sob a influência do álcool. Numa delas, ele causou um acidente de trânsito com dois outros veículos. Na ocasião, o nível de álcool no sangue dele era mais que o dobro do limite legal.

Ramos entrou novamente ilegalmente nos EUA em 31 de dezembro de 2015. Em 30 de janeiro de 2019, autoridades descobriram Ramos em New Caney durante uma parada de trânsito, quando ele forneceu um endereço falso. A investigação revelou mais tarde que a residência dele ficava perto de uma piscina comunitária, escola primária, ensino fundamental, ensino médio e creche.

Ele permanecerá sob a custódia das autoridades federais até que seja determinada a penitenciária onde cumprirá a pena. O procurador geral de justiça assistente, Adam Laurence Goldman, processou o caso.