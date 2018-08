Pedro Paulo & Alex serão atração no Brazilian Day in Newark

As comemorações do Dia da Independência do Brasil 2018 acontecerão no bairro do Ironbound

No sábado (1) e domingo (2), entre o meio-dia e 11 horas da noite, será celebrado no bairro do Ironbound, em Newark, o Dia da Independência do Brasil 2018. As comemorações terão como atrações a dupla Pedro Paulo & Alex PPA, Santa Fé & Banda, Max & Banda, Becca & Banda, os apresentadores Camila Rodrigues e Eduardo Pazzini, os DJs Lucas B e Erv Master, DIB Six, entre outras. Pedro Paulo & Alex PPA se apresentarão no domingo (2). Além do desfile em parte da Ferry Street, a festa acontecerá ao longo da Niagara Street e no estacionamento dos Correios. A entrada é gratuita.

Apesar de coincidir com a festa em Nova York no domingo (26), as celebrações em Newark irão até mais tarde, portanto, permitindo que as pessoas participem de ambas as comemorações.

“A expectativa é muito boa, as pessoas estão animadas e muitas barracas já foram vendidas. Nós estamos preparando muitas coisas bonitas para os adultos e crianças. A intenção é devolver à comunidade o que ela nos proporciona o ano inteiro”, disse Moreira.

A dupla paranaense Pedro Paulo & Alex, desde 2011 traça uma linha ascendente no cenário sertanejo. Desde que ele se conheceram em churrascos e encontros de repúblicas, os dois entraram na mesma sintonia e seguem até hoje usando o que têm de melhor para proporcionar um espetáculo para o público.

E é isto que o público dos ‘Meninos de Umuarama’ pode esperar: um espetáculo. Contagiantes do início ao fim, as apresentações da dupla têm uma marca ímpar no mercado nacional e algo difícil de ser conquistado: estilo próprio. Quando toca a batida do PPA, é praticamente impossível não associar com o rosto e a voz dos paranaenses.

Apesar do começo da dupla ter sido em Umuarama, foi em Maringá (PR) que os dois deslancharam e gravaram o primeiro trabalho (Ao Vivo em Maringá), no fim de 2011. O primeiro DVD, batizado de ‘Sucesso nas Repúblicas’, foi gravado em 2014, no município onde tudo começou.

Entre os hits que fizeram a dupla estourar estão: “Fama de Pegador”, “Tá Calor, Tá Calor”, “Açúcar em Mim”, “Do Nada” e “República Pingaiada”. Este caminhão de sucessos reflete bem a passagem que os dois cantores fazem, misturando estilos e trazendo o que há de melhor no mundo para cima do palco e ouvido dos fãs.

Fãs estes que deram o título do segundo DVD da dupla, gravado em Marília (SP). Desta vez, “As novinha tão sensacional” e “Meu corpo dá sinal” foram as canções que emplacaram e tocaram em todo o país. Em novembro de 2016 lançaram o primeiro álbum de estúdio, batizado de ‘Diferentes Como Sempre’.

A música “Esqueceu do Ex” passou dos 25 milhões de views no Youtube. Depois, ainda vieram sucessos como: “Fama do PPA” e Vish, Aff, Putz, Nossa, que contou com a participação de Lucas Lucco. Depois, surgiu o EP “Na batida do PPA”.

As canções de Pedro Paulo e Alex sempre tiveram a mistura do reggaeton, que se tornou também uma das marcas da dupla e o diferencial no mercado brasileiro. Antes mesmo do ritmo fazer sucesso com outras duplas, ele já estava presente nos ouvidos de quem escuta PPA.

Reservas e informações sobre o VIP Passa podem ser obtidas através dos tel.: (862) 300-6406 e (201) 888-5173.