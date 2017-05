Penn Station terá congestionamentos intensos no verão

As obras de manutenção da estação de trens em Nova York ocorrerão entre 7 e 25 de julho e 4 a 28 de agosto

Os passageiros das companhias de trens urbanos LIRR e NJ Transit enfrentarão até 44 dias, a maioria em dias úteis, a diminuição do número de composições durante o verão; enquanto a Amtrak trabalha para reformar a infraestrutura antiga na Penn Station, foi divulgado na terça-feira (2). Os serviços limitados ocorrerão entre 7 e 25 de julho e 4 a 28 de agosto, informaram legisladores de New Jersey, após verificarem os planos. A maior parte das obras ocorrerá durante os dias de semana, sem parada durante os horários de pico.

“O desprezo profundo pelos passageiros por parte da Amtrak simplesmente continua e é inaceitável”, disse o deputado estadual de New Jersey, John McKeon (D-Essex/Morris). “A Amtrak deveria ouvir os inúmeros passageiros frustrados em New Jersey e se preparar para que os reparos impactem o menos possível esses passageiros”.

A Amtrak confirmou que está trabalhando num plano e está em contato com o MTA e o NJ Transit sobre os horários dos serviços durante as obras de conservação.

“Os nossos parceiros no transporte estão no momento revisando o plano inicial e desenvolvendo planos individuais de serviços. Nós nos reuniremos novamente com ambos os parceiros na quinta-feira (4) para, então, seguirmos adiante”, informou a Amtrak através de um comunicado, na terça-feira (2). “Todos os grupos estão trabalhando com o objetivo em comum de criar horários que minimizem o impacto no transporte público enquanto realizamos as obras necessárias na Penn Station”.

O diretor executivo do NJ Transit, Steven Santoro, alertou semana passada que a companhia poderá perder mais da metade de seus trens em alguns dias, caindo o número de composições do NJ Transit de 63 durante os horários de pico para 30 ou até 25 em alguns dias.

“Caso a resposta deles seja a única ou melhor e resultar na possibilidade de oferecermos serviços típicos de finais de semana ou feriados; nós nos preocuparemos com a possibilidade de superlotação”, disse Steven durante o encontro com a Legislatura de New Jersey, semana passada.

Ocorreram 2 descarrilamentos na Penn Station nas últimas 5 semanas que comprometeram a circulação dos trens na estação, especialmente para os passageiros da LIRR e NJ Transit. O mais recentemente, em 3 de abril, provocou atrasos longos e cancelamentos, enquanto técnicos do Amtrak tentavam substituir dormentes antigos e fusíveis queimados.