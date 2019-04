Pentágono libera quase US$ 1 bilhão para reformas em muros na fronteira

A SLSCO Ltd. assinou contrato no valor de US$ 789 milhões e a Barnard Construction Co. Inc. de US$ 187 milhões

Na terça-feira (9), líderes do Pentágono informaram a liberação de quase US$ 1 bilhão em contratos para duas companhias que trabalharão no muro na fronteira com o México prometido pelo Presidente Donald Trump. Esta é a primeira liberação de verba para a construção e reformas de barreiras na divisa com o México desde que Trump declarou estado de emergência em fevereiro.

A SLSCO Ltd. assinou o contrato no valor de US$ 789 milhões para “a substituição de muros na fronteira”, que será realizada na região de Santa Teresa (NM). Calcula-se que o trabalho seja concluído em outubro de 2020, conforme a lista de contratos publicada pelo Departamento de Defesa dos EUA (DOD).

Além disso, a Barnard Construction Co. Inc., uma companhia sediada em Montana, assinou o contrato de US$ 187 milhões para projetos de substituição de muros em Yuma (Ariz.). Calcula-se que o trabalho seja concluído em setembro de 2020, segundo arquivos.

As barreiras serão construídas no estilo “vigas de aço de 30 pés de altura e barreiras contra escalada de 5 pés”, informou o porta-voz do DOD.