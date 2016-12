Peões brasileiros são os favoritos do torneio no Madison Square Garden

O 2017 PBR Built Ford Tough Series terá Silvano Alves, tricampeão mundial, Guilherme Marchi, campeão mundial, e as estrelas Kaique Pacheco e Paulo Lima

Entre 6 e 8 de janeiro, o torneio Professional Bull Riders retornará ao Madison Square Garden, em Manhattan (NY), e é provável que os peões brasileiros continuem a ser destaque na competição. Várias estrelas brasileiras participarão da disputa em New York City, incluindo o tricampeão mundial Silvano Alves, o campeão mundial Guilherme Marchi e as estrelas Kaíque Pacheco e Paulo Lima.

Os peões brasileiros participam da série original no Netflix, “Fearless” (Destemidos, em tradução livre).

Quando a mais popular competições de peões do mundo começar na PBR 24º temporada no Madison Square Garden, os competidores brasileiros tentarão pela 5ª vez manter o título na “mais famosa arena do mundo”. Na última temporada, Paulo Lima, um peão brasileiro que participará pela primeira vez do PBR terminou vencendo a competição. Com o início da temporada 2017 PBR Built Ford Tough Series, Lima, com outros peões brasileiros, tentará conquistar o cobiçado título, o mais disputado no mundo e o prêmio de US$ 100 mil.

Os peões brasileiros chegarão à Nova York com o objetivo de dar continuidade ao tremendo impacto causado na 2015 PBR Rookie of the Year e liderado por Kaique Pacheco, que terminou em 2º lugar em 2016, quase vencendo o campeonato mundial, o tricampeão do PBR World Champion Silvano Alves, o campeão da 2008 PBR World Champion Guilherme Marchi, que tentará conquistar sua 581 montaria qualificada, o número mais alto na história do PBR, assim como João Ricardo Vieira, que terminou em 5º lugar na última temporada do Built Ford Tough Series, Eduardo Aparecido, que terminou em 6º lugar, Fabiano Vieira, que terminou em 9º lugar e o tricampeão da PBR World Finals, Robson Palermo. Todos eles participaram do documentário “Fearless”, ajudando a aumentar a popularidade dos peões no esporte que teve 13 eventos com recorde de audiência em 2016 e aumento de 12º na audiência no canal de TV CBS Sports.

Há muito tempo os competidores brasileiros vem dominando o esporte, no qual eles totalizam 1 terço dos peões líderes e venceram 4 dos 7 PBR World Championships. Além disso, 5 dos 10 vencedores de prêmios do PBR são brasileiros: Alves, Marchi, Adriano Moraes, Renato Nunes e Palermo.

O total de 750 toneladas de terra serão transportadas de caminhão para cobrir o rinque de patinação do New York Rangers, com a superfície de 8 polegadas de terra especial para as competições. Fogos de artifício, música alta e a arena repleta de fãs ardentes presenciando o único esporte que envolve um peso leve (peão) contra um peso pesado (o touro) na mesma arena, o que do PBR um dos eventos anuais mais eletrizantes em New York City.

O evento começa na sexta-feira (6), às 7:45 pm, no sábado (7), às 6:50 pm, e domingo (8), à 1:50 pm. O valor dos ingressos varia entre US$ 25 a US$ 207 e pode ser adquirido no Ticketmaster (www.ticketmaster.com) ou pela hotline: 1(800) 745-3000. Eles também ser obtidos no MSG Box Office ou da hotline: 1(866) 858-0088.