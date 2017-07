Perigo: 2 jovens brasileiros morrem nas estradas nos EUA

Igor Alves, de 20 anos, era morador em Everett (MA) e Luana da Silva, de 27 anos, residia em Oakhurst

No intervalo de 1 dia, dois jovens brasileiros morreram em acidentes de carro nos Estados Unidos. Ambos incidentes trágicos chocaram parentes e amigos, entretanto, também servem de alerta aos motoristas com relação aos perigos nas estradas. Na terça-feira (11), Luana da Silva, de 27 anos, natural do município de Tiros (MG), residente em Oakhurst, faleceu em decorrência de um acidente. Ela era proprietária de um serviço de limpeza de casas e deixou o filho de 4 anos, Jorge de Novaes, o pai da criança, Anderson de Novaes, os pais dela, Evando e Cláudia da Silva, e o irmão, Diego da Silva. O velório ocorreu no sábado (15) na Damiano Funeral Home, em Long Branch. A campanha beneficente lançada no website GoFundMe.com em nome de Luana atingiu rapidamente o objetivo e o corpo será trasladado ao Brasil para sepultamento.

A morte prematura de Igor Alves, de 20 anos, natural do município de Bom Despacho (MG), morador em Everett (MA), chocou a comunidade brasileira na região da Nova Inglaterra. Ele foi a única vítima fatal de um acidente de trânsito na rodovia I-90 – Massachusetts Turnpike, ocorrido na tarde de quarta-feira (12). Conforme a página do jovem no Facebook, ele trabalhava na Boston Best Construction e frequentou a escola Everett High School.

Igor faleceu no local e seu colega de trabalho fraturou duas costelas e sofreu um corte na cabeça, depois que um BMW atingiu a traseira do reboque que a caminhonete deles puxava. O veículo parou na pista, no sentido Boston (MA), devido a um problema no reboque.

. Cuidado nas estradas:

O uso do acostamento só é liberado caso o veículo tenha um problema ou em situações de emergência. Para evitar acidente, nunca pare o veículo onde não haja boa visibilidade e em curvas, usando sempre o triângulo de sinalização e pisca alerta. Trafegar pelo acostamento só é permitido caso políciais rodoviários permitam. Responsável por grande parte das colisões frontais em acidentes nas estradas, a ultrapassagem deve ser feita utilizando sinalização e em locais permitidos, ou seja, onde a sinalização horizontal é tracejada. É fundamental ter visibilidade, por isso, não ultrapasse em curvas.

É comum entre os motoristas se comunicarem por sinais na estrada. Um bom exemplo de comunicação ao dirigir na estrada é quando veículos que trafegam ao lado oposto piscarem duas vezes indicam alguma situação inesperada a frente, por isso reduza a velocidade. Muitas pessoas usam sinais sonoros ou farol alto para afastar animais na pista ao dirigir na estrada, mas essas atitudes podem assustá-los. Nestes casos, o ideal é reduzir a velocidade, sempre sinalizando para que os outros motoristas da rodovia fiquem atentos e evitem colisão traseira. O mesmo se aplica a objetos na pista. Não desvie inesperadamente, isso pode fazer com que você perca o controle da direção. Use o pisca alerta para sinalizar os demais motoristas antes de desviar.

Dirigir na estrada em dias de chuva é um risco, por isso, o ideal é evitar. Mas caso não seja possível, é importante diminuir a velocidade e manter uma distância de, no mínimo, cinco carros entre você e o da frente. Além disso, desvie de locais com grande acúmulo de água, evitando aquaplanagem.