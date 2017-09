Pesquisa: Americanos acham que Trump “divide” o país

O estudo da Fox News revelou que 56% dos eleitores desaprovam a atuação do Presidente

A maioria dos americanos acreditam que o Presidente Trump está “dividindo o país” e quase 2 terços estão infeliz com a direção com que os EUA está rumando, revelou uma pesquisa realizada pela Fox News. Trump recebeu a avaliação negativa de 56% dos eleitores, enquanto 33% disseram que ele estava “unindo o país”.

A insatisfação com a situação da nação pulou 11 pontos desde abril, para 64%, enquanto que a opinião entre os eleitores satisfeitos caiu 10 pontos, para 35%. Trump obteve índices mais altos entre os republicanos, com 2 terços achando que ele está fazendo um bom trabalho na liderança do país. Isso contrasta com 93% dos democratas e 59% dos independentes que pensam que ele esteja dividindo a nação.

Mais da metade dos americanos desaprova o desempenho do presidente, em contraste com 41% de simpatizantes. A pesquisa da Fox News envolveu 1.006 eleitores registrados em todo o país entre as noites de domingo (27) e terça-feira (29). Entretanto, em outra pesquisa divulgada na quinta-feira (31), os eleitores disseram discordarem profundamente dos líderes da Câmara dos Deputados sob a liderança de Trump, assim como do próprio Presidente.

O líder da Câmara Paul Ryan (R-Wis.) recebeu 29% de “forte desaprovação”, enquanto que a Líder da Minoria na Câmara dos Deputados Nancy Pelosi (D-CA) recebeu 38%. Quarenta e oito por cento disseram ter uma impressão “fortemente desfavorável” de Trump, enquanto que 36% possuem opinião positiva, a mais alta dos três líderes. Pelosi recebeu 30% e Ryan 31% na categoria dos “favoráveis”.

Quase a metade dos americanos, 49%, disseram que “discordam fortemente” da forma com que Trump está atuando como presidente. A pesquisa nacional envolveu 10.129 adultos com idade acima de 18 anos e foi realizada pela NBC e SurveyMonkey entre 24 e 29 de agosto.

Já com relação à política migratória, 71% acreditam que os indocumentados que trabalham nos EUA deveriam ter a possibilidade de ajuste de status e quase 2 terços disseram que apoiam o programa “Deferred Action for Childhood Arrivals” (DACA), o qual permite que os jovens indocumentados que imigraram aos EUA na infância permaneçam no país. Seis entre 10 americanos acham que Trump agiu errado em perdoar o antigo xerife Joe Arpaio, na sexta-feira (25), em contraste com 34% que concordam. Arpaio foi condenado por ter desobedecido a ordem judicial para parar de perseguir as pessoas por raça.