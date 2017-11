Pesquisa: Índice de aprovação de Trump cai novamente

O nível de insatisfação com relação à administração atual é de 59%

Quase 6 entre 10 americanos desaprovam a atuação do Presidente Donald Trump no cargo, o índice mais baixo já registrado no primeiro ano do mandato de um líder do país. Além disso, quase 2 terços dos americanos adultos pensarem que ele tem conquistado pouco ou quase nada na função. A pesquisa realizada pela ABC News/Washington Post revelou que o nível de insatisfação com relação à administração atual é de 59%, o mais baixo até o momento, em contraste com 37% que o apoiam.

Voltando a Dwight Eisenhower em novembro de 1953, todo presidente apresentou a maioria em aprovações e somente Bill Clinton e Barack Obama tiveram índices negativos de 40%, conforme as pesquisas do ABC/Post e Gallup. Na pesquisa mais recente, 65% acham que Trump realizou muito pouco ou quase nada no 1º ano de mandato, com somente 35% achando que ele tem atuado bem ou feito um excelente trabalho. Mais da metade, 55%, disse que ele não havia mantido as suas principais promessas de campanha, em contraste com 35% que acham que sim.

Trump tem apoiado o projeto de lei republicano de reforma do sistema de saúde que corta em bilhões de dólares verbas para o Medicaid e deixaria 32 milhões de americanos sem seguro de saúde, mesmo embora ele tenha prometido durante a campanha não tocar no Medicaid e conceder seguro de saúde para todos. Atualmente, o Presidente tem pressionado os congressistas republicanos a utilizar a proposta de reforma fiscal para eliminar a exigência de que todos devam ter o seguro de saúde ou pagarão multa na declaração do imposto de renda, uma decisão que o Departamento Orçamentário do Congresso disse que deixaria 15 milhões de norte-americanos sem seguro de saúde e permitiria que as companhias aumentassem as mensalidades.

Trump restaurou a maioria conservadora na Corte Suprema com a nomeação do Juiz Neil Gorsuch, entretanto, ele somente conquistou isso porque o líder da maioria no Senado, Mitch McConnell (R-Ky), quebrou décadas de precedentes e se recusou a considerar a indicação do Presidente Barack Obama do Juiz Merrick Garland e, então, mudou as regras do Senado para que Gorsuch fosse confirmado pela maioria dos votos.

O Presidente não se posicionou bem em outras pesquisas. Um estudo realizado pela ABC/Post revelou que a maioria dos americanos, até o momento, tem pouca coisa boa a dizer sobre a administração Trump, ou seja, desde a forma com que ele lida com assuntos diversos à honestidade e o relacionamento com negros e mulheres.

Apesar de dizer em seu discurso inaugural na Convenção Nacional Republicana que ele poderia sozinho resolver os problemas, Trump tem falhado em realizar as mudanças necessárias em Washington-DC. Aproximadamente, 55% dos entrevistados demonstraram insatisfação em contraste com 42% que aprovam.

A pesquisa envolveu 1.005 adultos e foi realizada entre 29 de outubro e 1 de novembro e possui a margem de erro de 3.5%.