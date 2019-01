Pesquisa: Maioria dos americanos pensa que os EUA estão na “rota errada”

Cerca 55% dos entrevistados culparam Trump e 37% os democratas, enquanto 10% pensava que era responsabilidade de ambos partidos

Uma pesquisa de opinião, realizada durante a paralização mais longa do governo federal, revelou que a maioria da população dos EUA pensa que o país está no “caminho errado”. Aproximadamente, 63% pessoas entrevistadas disseram que a nação não segue a rota certa, sendo 28% pensando que o país está na “direção correta”, enquanto 3% não têm certeza, segundo a pesquisa do NBC News/Wall Street Journal, divulgada no domingo (27).

Os índices são mais altos que os verificados há 1 mês quando revelaram que 56% dos entrevistados achavam que os EUA estavam seguindo na direção errada, contra 33% que achavam que o país estava na direção certa. A pesquisa, conduzida antes que a Casa Branca e o Congresso chegassem a um acordo, na sexta-feira (25), para temporariamente reabrir o governo, também perguntou aos entrevistados de quem era a culpa da paralização. Cerca 55% culparam Trump e 37% culparam os democratas, enquanto 10% pensava que era responsabilidade de ambos.

Perguntados que “palavra ou frase” descrevem melhor como eles se sentem com relação ao estado do país, 16% responderam “caminho errado”, 10% desastre/tempos difíceis, 8% ambos os partidos estão se sabotando, 9% positivo e somente 4% na direção certa.

A pesquisa envolveu 900 adultos, entre 20 e 23 de janeiro e possui 3.3% de margem de erro.