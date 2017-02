Petição pede que Obama seja presidente da França

Eleitores franceses frustrados com os candidatos presidenciais atuais lançaram uma petição online a favor do ex-presidente dos EUA

Durante uma disputa presidencial assolada por escândalos, teorias da conspiração e a possibilidade de um líder de extrema direita, os eleitores desiludidos franceses pediram para um estrangeiro se juntar à competição: Barack Obama. Uma petição online lançada na segunda-feira (20) pede que o ex-presidente dos EUA concorra às eleições presidenciais francesas em 2017, que acontecerão em abril e maio. Batizada de “Obama 17”, o documento visa a obtenção de 1 milhão de assinaturas até março desse ano e já coletou 30 mil assinaturas, conforme um de seus organizadores.

Entretanto, até mesmo as pessoas que criaram a página online sabem que a possibilidade de Obama conquistar o Elysée Palace em Paris é quase zero. As leis francesas exigem que os candidatos presidenciais sejam cidadãos franceses, o que Obama não é. A impossibilidade da campanha é justamente o que a inspirou. Um dos organizadores da petição relatou que quatro amigos decidiram criar o website devido à frustração com os candidatos líderes e as campanhas apresentadas por eles.

“Numa disputa onde o único diálogo é sobre os escândalos de François Fillon ou a liderança de Marine Le Pen, em certo momento dissemos a nós mesmos, bem, por que não?” Disse um dos organizadores. “Nós simplesmente queríamos dizer que estamos fartos dessa gente”.

Os organizadores da petição colaram 500 cartazes de Obama pelas ruas de Paris, com o slogan: “Oui on peut” (Sim, nós podemos).

Essa não é a primeira campanha a favor da candidatura de Obama à presidência da França, pois petições similares foram lançadas em 2016. Um dos organizadores frisou ser importante divulgar a mensagem a favor de um governo mais globalizado, particularmente devido a retórica nacionalista e introspectiva característica da campanha de Le Pen.

“Numa época em que a Amazon, Facebook e Apple são mais ricas que o nosso país, é burrice pensar que o nosso nacionalismo é que nos fará melhor governados. Nós faríamos melhor se pagássemos pessoas competentes para ocupar posições importantes, ao invés de manter as mesmas pessoas há 20 anos”, concluiu um dos organizadores.

“A realidade, obviamente, é que isso nunca acontecerá. Quem sabe em outro mundo, em 100 ou 200 anos, talvez isso não seja problema”, acrescentou.