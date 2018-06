Petrobrás pagará US$ 2,95 bilhões de indenização a acionistas nos EUA

O montante é resultante dos quase US$ 3 bilhões desviados durante o esquema batizado de “Lavajato”

Na quarta-feira (20), a Petrobras informou que concordou em pagar US$ 2,95 bilhões para acabar com um processo judicial movido por acionistas nos EUA decorrente do esquema de desvio de verbas batizado de “Lavajato”. O esquema de corrupção envolveu dezenas de políticos e executivos de empresas, incluindo dois ex-presidentes brasileiros.

Os promotores públicos, numa investigação conhecida como “Operação Lavajato”, afirmaram que um pequeno número de altos funcionários na Petrobras conspirou com um grupo de outras empresas para superfaturar a estatal na cobrança de trabalhos de construção e serviços em troca de propinas.

O escândalo e a investigação implicaram dezenas de figuras de alto nível como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu sucessor, Dilma Rousseff. Alegações de corrupção também envolveram o atual presidente, Michel Temer, e vários de seus aliados próximos.

As autoridades calculam que a Petrobras possa ter pagado quase US$ 3 bilhões em subornos como parte do esquema. Nos pagamentos foram incluídos “presentes” como relógios Rolex, garrafas de vinho de US$ 3 mil, iates, helicópteros e prostitutas.

Na segunda-feira (25), a empresa informou que já tinha recuperado R$ 1.475 bilhão, ou seja, US$ 449 milhões desviados no esquema de propina. A Petrobras disse que “continuará a buscar todos os recursos legais disponíveis de empresas e indivíduos culpados”.

“O acordo é de melhor interesse da empresa e de seus acionistas, dados os riscos de um veredito aconselhado por um júri e leis vigentes nos EUA”, disse a Petrobras através de um relatório enviado à Comissão de Valores Mobiliários, na quarta-feira (20).

A estatal detalhou que pagaria o montante em três parcelas, mas reconheceria o acordo total como parte dos resultados do 4º trimestre de 2017. A empresa frisou que o acordo não constituía uma admissão culpa ou má conduta e que “expressamente nega responsabilidade” no acordo.

O acordo resolveria todas as reivindicações pendentes e potenciais por compradores de títulos da Petrobras nos Estados Unidos e por compradores de títulos da Petrobras que estão listados para negociação no país, disse a empresa. O acordo foi aprovado pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos no Distrito Sul de Nova York.

Em um comunicado, o principal advogado dos envolvidos na ação coletiva disse que estava “muito satisfeito com este acordo histórico”.

“Simplesmente, este litígio e sua resolução produziram um excelente resultado para o caso”, disse Jeremy Lieberman, sócio do escritório de advocacia Pomerantz.

O Brasil tem se tornado uma potência na produção de petróleo com a média de 2.6 milhões de barris por dia em 2017; comparável ​​aos principais produtores da OPEP, como o Kuwait e os Emirados Árabes Unidos. Antes do escândalo e da queda dos preços do petróleo, iniciada em 2014, a Petrobras assumiu uma posição dominante no desenvolvimento energético do Brasil, limitando o papel das empresas internacionais. Entretanto, o escândalo de corrupção com o preço baixo do petróleo, provocou uma mudança de pensamento. Embora os preços tenham subido acentuadamente nos últimos meses, cerca de US$ 67 por barril de petróleo, tanto o Brasil quanto a Petrobras estão agora abertos a trabalhar com companhias petrolíferas internacionais. A Petrobras vendeu participações em grandes áreas brasileiras e está procurando se livrar de propriedades internacionais.

Em 2017, por exemplo, a Total da França comprou uma participação nos campos da Iara e da Lapa e outros ativos por US$ 2,2 bilhões. Em dezembro, a norueguesa Statoil concordou em pagar até US$ 2,9 bilhões por uma participação em outro campo da Petrobras chamado Roncador. A Petrobras informou em novembro que estava pondo a venda participações em dois campos produtores na Nigéria.