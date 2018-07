Petrobras perde processo de US$ 622 milhões para empresa americana

A estatal brasileira foi acionada judicialmente por quebra injusta de contrato de perfuração

Na segunda-feira (2), a Vantage Drilling International informou que venceu a ação judicial contra a Petróleo Brasileiro S.A. Um tribunal internacional considerou que a Petrobras America, Inc. (PAI) e Petrobras Venezuela Investments & Services, BV (PVIS), subsidiárias da Petrobras, violaram o contrato de prestação de serviços de perfuração com o Explorador Titanium, datado de 4 de fevereiro de 2009. O tribunal deu ganho de causa às subsidiárias Vantage Deepwater Company e Vantage Deepwater Drilling, por danos do valor de US$ 622,02 milhões contra a PAI, PVIS e Petrobras.

Em 31 de agosto de 2015, a PAI e a PVIS notificaram a Vantage da rescisão do Contrato de Perfuração, alegando que a empresa contratada havia violado o documento. A Vantage iniciou imediatamente uma ação judicial junto ao tribunal internacional contra a PAI, PVIS e Petrobras, alegando a rescisão injusta do Contrato de Perfuração.

“Estamos muito satisfeitos com a decisão do Tribunal de fazer valer o nosso contrato de perfuração com a Petrobras. Acima de tudo, continuamos focados em fornecer serviços de perfuração de qualidade superior aos nossos clientes”, declarou Ihab Toma, diretor-presidente da Vantage.

A Vantage Drilling International, uma companhia sediada nas Ilhas Cayman, é uma empreiteira de perfuração em mar aberto (offshore), com uma frota de três navios-sonda para águas ultra profundas e quatro plataformas de perfuração. O principal negócio da Vantage é contratar unidades de perfuração, equipamentos relacionados e equipes de trabalho principalmente em uma base diária para perfurar poços de petróleo e gás natural globalmente para grandes empresas nacionais e independentes de petróleo e gás natural. A Vantage também fornece serviços de supervisão de construção e gerenciamento de manutenção. Além disso, a empresa opera e administra unidades de perfuração de propriedade de terceiros.

. Mais dinheiro perdido:

Em 20 de junho, a Petrobras informou que concordou em pagar US$ 2,95 bilhões para encerrar um processo judicial movido por acionistas nos EUA decorrente do esquema de desvio de verbas batizado de “Lavajato”. O esquema de corrupção envolveu dezenas de políticos e executivos de empresas, incluindo dois ex-presidentes brasileiros.

Os promotores públicos, numa investigação conhecida como “Operação Lavajato”, afirmaram que um pequeno número de altos funcionários na Petrobras conspirou com um grupo de outras empresas para superfaturar a estatal na cobrança de trabalhos de construção e serviços em troca de propinas.

O escândalo e a investigação implicaram dezenas de figuras de alto nível como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu sucessor, Dilma Rousseff. Alegações de corrupção também envolveram o atual presidente, Michel Temer, e vários de seus aliados próximos.

As autoridades calculam que a Petrobras possa ter pagado quase US$ 3 bilhões em subornos como parte do esquema. Nos pagamentos foram incluídos “presentes” como relógios Rolex, garrafas de vinho de US$ 3 mil, iates, helicópteros e prostitutas.

Na segunda-feira (25), a empresa informou que já tinha recuperado R$ 1.475 bilhão, ou seja, US$ 449 milhões desviados no esquema de propina. A Petrobras disse que “continuará a buscar todos os recursos legais disponíveis de empresas e indivíduos culpados”.

“O acordo é de melhor interesse da empresa e de seus acionistas, dados os riscos de um veredito aconselhado por um júri e leis vigentes nos EUA”, disse a Petrobras através de um relatório enviado à Comissão de Valores Mobiliários, na quarta-feira (20).

A estatal detalhou que pagaria o montante em três parcelas, mas reconheceria o acordo total como parte dos resultados do 4º trimestre de 2017. A empresa frisou que o acordo não constituía uma admissão culpa ou má conduta e que “expressamente nega responsabilidade” no acordo.

O acordo resolveria todas as reivindicações pendentes e potenciais por compradores de títulos da Petrobras nos Estados Unidos e por compradores de títulos da Petrobras que estão listados para negociação no país, disse a empresa. O acordo foi aprovado pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos no Distrito Sul de Nova York.