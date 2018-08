PFC transmitirá decisão das quartas de final da Copa do Brasil

Esta semana, além das emoções das Séries A e B, serão definidos os primeiros semi-finalistas da Copa do Brasil.

Pela Série B, o destaque fica para o jogo entre Goiás e CSA, que se enfrentam no estádio Olímpico, dia 10/08, sexta, às 18h30.

No dia seguinte é a vez de Bahia e América Mineiro se encontrarem pela Série A. O pontapé inicial está marcado para às 18h40 na Fonte Nova.

O domingo está recheado com grandes jogos, começando com Atlético Mineiro e Santos, às 10h40, no Estádio Independência. Em seguida, o Corinthians vai à Arena Condá encarar a Chapecoense, que anunciou a volta do técnico Guto Ferreira para substituir Gilson Kleina. A bola rola às 15h40.

Na segunda, dia 13/08, o Fluminense recebe o Internacional às 18h30 no Maracanã. O tricolor carioca anunciou recentemente a contratação do zagueiro Paulo Ricardo, ex-Santos. Já o tricolor gaúcho acertou com o peruano Paolo Guerrero.

O grande jogo da semana é pela Copa do Brasil na quarta-feira, dia 15/08. Flamengo e Grêmio disputam a vaga na semi-final do campeonato. A partida de ida ficou apenas no empate em Porto Alegre. Todas as emoções a partir de 21h30.

Encerrando os destaques, o Palmeiras também decide seu futuro na Copa do Brasil enfrentando o Bahia, às 18h00, na Arena Palmeiras.

Confira a tabela completa dos jogos que serão transmitidos AO VIVO pelo PFC de 10 a 16 de agosto (horários de NY/EST).

PFC – JOGOS AO VIVO

10 a 16 de agosto/2018