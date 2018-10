PFC vai transmitir final da Copa do Brasil

Rodada decisiva no PFC, marcada por grandes jogos, confrontos diretos e a grande final da Copa do Brasil. Lutando para retomar o posto de líder do Brasileirão, o Internacional encara o Sport, sexta-feira, na Ilha do Retiro. O atacante colorado, Leandro Damião, sofreu uma lesão muscular e desfalca o time.

Após eliminar o Flamengo na semi-final da Copa do Brasil, o Corinthians reencontra o rubro negro, também na sexta, agora pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo, já sob o comando do experiente Dorival Jr, segue pressionado e vê no Brasileirão sua última esperança de salvar a temporada.

O sábado começa com o jogo dos craques, da Liga Nacional de Futsal. Os irmãos Vinicius e Lenisio, ídolos do futsal mundial, serão os capitães de cada equipe. Vinicius comandará o Time Amarelo, enquanto Lenisio ficará com o Time Verde.

Voltando ao Brasileirão, o Atlético Mineiro vai a Chapecó pegar a Chapecoense. O Galo ocupa a 6ª posição.

Logo em seguida, São Paulo e Palmeiras se enfrentam em disputa direta pela liderança do Campeonato. O tricolor, do treinador Aguirre, está invicto em clássicos no Morumbi.

Encerrando o sábado, a Fonte Nova é palco do confronto de tricolores. O Grêmio, classificado para as semis da Libertadores, encara o Bahia.

Na terça-feira, Botafogo e Vasco se encontram. O cruz-maltino precisa se afastar da zona da degola.

Por fim, Cruzeiro e Corinthians fazem o grande jogo da semana, quarta-feira, na primeira batalha pela final da Copa do Brasil, direto do Mineirão. A finalíssima será dia 17, na Arena Corinthians.

Confira a tabela completa dos jogos que serão transmitidos AO VIVO pelo PFC, de 5 a 11 de outubro (horários de Brasília).