Pier com piscina não abrirá no Memorial Day em NJ

Um píer reformado na praia de North Wildwood com uma piscina, bares e restaurantes, além de um espaço para eventos, não abrirá a tempo do feriado do Memorial Day (Dia do soldado morto). Ao invés disso, a inauguração ocorrerá em 1 de junho, anunciou a empresa construtora. Semana passada, os responsáveis pelo Seaport Pier informaram através do Facebook que a semana chuvosa impediu a abertura conforme a agenda do fim de semana, que marca o início não oficial do verão.

O Seaport Pier está sendo construído pela BG Capital no local onde havia um píer antigo no calçadão na altura da 22nd Street. O espaço incluirá uma piscina exclusiva com cabanas, batizada de Startboard Swim Club, uma franquia do Green Eggs Café, 2 bares-restaurantes conhecidos como Sand Bar, o bar temático Dive Bar e um deck com espaço ao ar livre com palco para shows de música ao vivo.

Antes da construção do Seaport Pier, o local abrigava algumas lojas de varejo que foram condenadas e demolidas há uma década e desde então estava vazio, informou o prefeito de North Wildwood, Patrick Rosenello.

Apesar de o feriado do Memorial Day ser importante para qualquer balneário, Rosenello não demonstrou preocupação com o atraso na abertura do Seaport Pier. “Este píer tem estado fechado há mais de dez anos”, disse ele. “Então, não inaugurá-lo no Memorial Day não causará nenhum impacto”.

O projeto é similar ao de Seaside Heights agendado para abrir em fases, começando com um bar temporário ao ar livre neste verão; o qual também terá uma piscina exclusiva com cabanas, um restaurante-bar na praia e um espaço no estilo lounge ao ar livre. A construção substitui uma taverna destruída por um incêndio em 2013 que arrasou ou destruiu parcialmente mais de 50 lojas na cidade e na vizinha Seaside Park. Assim como o prefeito vizinho, o Prefeito Anthony Vaz espora que o novo investimento atraia visitantes mais abastados que a região deseja cultivar.

“Eu acho que todo o projeto visa atrair uma cliente um pouco diferente daquela que já temos”, disse Rosenello. “Eu penso que não seja o seu calçadão típico”.