Píer com piscina será inaugurado nessa sexta-feira (6)

O Seaport Píer fica localizado na praia de North Wildwood (NJ)

Após 6 semanas de atraso, um píer reformado no calçadão de North Wildwood que inclui uma piscina para sócios, dois restaurantes com bares e um deck para a realização de eventos ao ar livre será inaugurado na sexta-feira (6), informou a firma construtora.

“Nós estamos felizes em anunciar que abriremos as nossas portas na sexta-feira, 6 de julho, ao público”, postou a empresa em sua página no Facebook. “Nós estaremos operando de forma limitada numa variedade de comidas e bebidas. Nós apreciamos a paciência de vocês enquanto o projeto se aproxima da finalização”.

A construtora havia programado a inauguração no final de semana do feriado do Memorial Day, mas foi obrigada a adiar devido às condições climáticas e outros fatores. A porta-voz do Seaport Pier, Amy Schnauffer, disse que o acabamento ainda está sendo feito nas duas cozinhas dos restaurantes, o Sand Bar e Dive Bar, portanto, o cardápio será limitado por mais alguns dias. Entretanto, os bares estarão servindo na capacidade total, assim como a piscina e o complexo de cabanas, conhecidos como Starboard Swim Club, que estarão abertos aos sócios. Os valores para os interessados se tornarem sócios são US$ 499 para cada pessoa e uma família composta de 2 adultos e 2 crianças com idade abaixo dos 20 anos custará US$ 1.200.

O Seaport Píer, localizado entre o calçadão e a praia na altura da 22nd Street, abrigava várias lojas que foram condenadas e demolidas há 1 década, desde então, o local estava vazio, explicou o prefeito de North Wildwood, Patrick Rosenello.

Ele reconheceu que o píer representa uma atração de nível mais alto do que as antigas lojas que a nova estrutura substituiu. Um dos objetivos do novo empreendimento é atrair uma clientela mais sofisticada e com poder aquisitivo mais alto ao Condado de Cape May.