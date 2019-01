Pink Floyd quer cantar “The Wall” na fronteira com o México    

A decisão do vocalista Roger Waters seria em protesto contra o plano do Presidente Donald Trump

O vocalista da banda Pink Floyd, Roger Waters, está considerando uma apresentação da canção “The Wall” (O Muro) ao longo da fronteira dos EUA com o México. A decisão do músico seria em protesto contra o plano do Presidente Donald Trump de construir um muro que separa os dois países; um projeto que tem sido muito debatido em relação ao custo financeiro enorme e eficácia.

Durante uma rara aparição pública em Londres, Inglaterra, para promover uma exposição do Pink Floyd, Waters falou sobre a ideia de tocar “The Wall” em algum lugar ao longo da fronteira. Ele, ao qual se juntou o baterista Nick Mason, acrescentou: “Antes que isso ocorra; primeiro será necessário um despertar contra essas políticas de extrema-direita. Os esgotos são cheios de homens gananciosos e poderosos enquanto eu falo com você”.

Waters explicou que “The Wall é “muito relevante agora com Trump e toda essa conversa de construir muros e criar a maior inimizade possível entre raças e religiões”. O músico observou que o álbum é “sobre como as paredes são prejudiciais, pode ser em nível pessoal, mas também em níveis mais amplos”.

Em julho de 1990, Waters cantou o álbum inteiro na Alemanha para celebrar a queda do Muro de Berlim. Ele tem sido crítico das políticas de Trump, exibindo imagens do então candidato presidencial republicano durante shows com as palavras “charada” e “palhaço” no rosto de Trump. A frase “Trump é um porco” também foi projetada nos shows de Waters. Enquanto voava o icônico balão gigante de suínos do Pink Floyd, o rosto de Trump era colocado de lado, com os dizeres: “Porco, sexista, racista, ignorante” e “F**a-se Trump e a parede dele” pintados na lateral.