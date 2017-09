Pintor brasileiro morre em explosão de casa em NH

Antônio de Souza trabalhava no porão e faleceu depois que o imóvel desabou sobre ele

Na manhã de terça-feira (19), o pintor Antônio de Souza, de 46 anos, morador em Nashua (NH), morreu depois que uma casa em que trabalhava explodiu e desabou sobre ele. O trágico incidente ocorreu na Foxberry Drive, na cidade de New Boston (NH).

Imagens exibidas nos canais de TV mostram a casa sendo consumida pelas chamas e o telhado como a única estrutura que restou acima do solo. Agentes do Corpo de Bombeiros de várias cidades estiveram no local até à tarde de terça-feira na tentativa de controlar as labaredas.

“Nós ouvimos uma explosão grande e eu pensei que todas as janelas da minha casa haviam sido quebradas”, relatou a vizinha Maryanne Willander.

O Departamento de Polícia de New Boston detalhou que a explosão ocorreu às 10 e meia da manhã, destroçando a casa ainda sob construção e jogando escombros a centenas de pés de distância. O Corpo de Bombeiros informou que as ondas provocadas pelo deslocamento do ar foram sentidas a 15 milhas (24 Km) do local.

“A casa inteira sacudiu”, disse Mike Stanley, residente na Foxberry Drive.

O pintor, posteriormente identificado como Souza, estava trabalhando na pintura do porão quando um tanque de gás propano explodiu, informaram as autoridades.

Os agentes do Corpo de Bombeiros disseram que os vizinhos correram até à casa incendiada e ouviram Antônio gritando por socorro, encurralado no porão.

“Eles (os vizinhos) sabiam que havia alguém ferido dentro da casa”, detalhou a chefe distrital dos Bombeiros, Danielle Cole. “Ele disse que estava ferido e, portanto, não conseguia se mover”.

Souza sobreviveu à explosão, mas morreu em decorrência do incêndio e desabamento do imóvel. O corpo do brasileiro foi encontrado aproximadamente às 2 horas da tarde.

Os vizinhos disseram que estão chocados com a tragédia.

“Nós estamos rezando e oferecendo apoio ao que quer que tenha acontecido e a quem estava envolvido”, disse a vizinha Kathy Zukowski. “Essa é a única coisa, ou seja, a melhor coisa que nós podemos fazer”.

As autoridades detalharam que o fogo rompeu o primeiro andar da casa, provocando o desabamento. O segundo andar do imóvel ficou praticamente intacto.

O motivo da explosão ainda está sob investigação.