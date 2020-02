“Pirata de portas” rouba encomendas no Ironbound

As imagens da ação do ladrão no bairro foram registradas por câmeras de segurança instaladas nas casas em Newark (NJ)

Na quinta-feira (27), foi postada na página do “Ironbound Neighborhood Watch” no Facebook a notícia de que um indivíduo vem roubando as encomendas deixadas nas varandas de residências no bairro do Ironbound, em Newark (NJ). As imagens da ação do ladrão, conhecido em inglês como “Porch Pirate” (Pirata de portas, em tradução livre), foram registradas por câmeras de segurança instaladas nas casas.

Os roubos de mercadorias ocorreram durante a luz do dia ao longo da Nichols St., do Independence Park a Pacific St. A postagem instrui os moradores a contatarem o escritório do detetive do 3º Precinto de Polícia, na Market St., no mesmo bairro, ou o Departamento de Polícia de Newark.

Em 2017, mais da metade dos americanos disseram que conheciam alguém que teve o pacote roubado do lado de fora da casa, enquanto 30% disseram ter sido vítimas. Em 2016, quase 11 milhões de moradores tiveram os pacotes roubados. Entretanto, agora a polícia e moradores estão tornando-se mais proativos no combate aos furtos. Vários departamentos de polícia, incluindo Hoboken, Bayonne e North Bergen (NJ), utilizam as redes sociais para recomendar formas de os residentes se protegerem dos roubos de pacotes. Entre as sugestões está monitorar os pacotes via UPS ou FedEx, exigindo assinatura no momento da entrega e ter as encomendas enviadas ao endereço de trabalho.

Em Hoboken (NJ), onde a maioria da população mora em edifícios residenciais, cada um com caixas de correio conjugadas, as autoridades recomendaram prestar atenção na presença de pessoas desconhecidas no prédio.

“Você não quer que eles (ladrões) façam compras pela vidraça, pois é isso que fazem. Eles olham e veem, por exemplo, quinze pacotes acabados de serem entregues na portaria”, disse o Tenente Edgardo Cruz, do Departamento de Polícia de Hoboken.

Talvez, a melhor forma na luta contra os “piratas” de portas esteja na tecnologia proporcionada pelas campainhas com vídeo. A empresa pesquisadora de mercado, a Strategy Analytics, calculou que mais de US$ 3.4 milhões em campainhas com vídeo foram vendidas em 2018, muitas delas permitindo que os vídeos sejam enviados diretor ao aparelho celular do morador.

“Um dos maiores fatores de ajuda na resolução de crimes e prisão de pessoas tem muito a ver com as pessoas que tem campainhas com câmeras; pois nós podemos obter instantaneamente os vídeos dos moradores”, disse o Capitão William Lyons. “Isso faz a diferença”.

Lyons frisou que o roubo de pacotes em North Bergen tem se mantido no nível mínimo e citou o número de câmeras CCTV espalhadas pela cidade como responsáveis.

Devido à incidência de roubos, o bairro está sendo mais monitorado e as denúncias podem ser feitas 24 horas através das hotlines do programa Crime Stoppers: 1-877-NWK-TIPS (877-695-8477) ou NWK-GUNS 1(877-695-4867). Todas as ligações telefônicas são estritamente confidenciais.