Placas falsas debocham de “Estado Santuário” na Califórnia

Os sinais foram postos logo abaixo da placa oficial “Benvindos à Califórnia

Os motoristas que dirigem rumo à Califórnia observaram placas de trânsito falsas que debocham da nova política migratória no estado, dando-lhes as boas vindas a “um estado santuário oficial” que abriga criminosos condenados e membros de quadrilhas de rua. As autoridades estaduais retiraram uma placas na terça-feira (2), na divisa com o Arizona, e outra na segunda-feira (1), próxima à divisa com Nevada, informou o porta-voz do Departamento de Transportes (DOT), Mark Dinger.

As placas atacam a lei que designa a Califórnia um estado santuário, que entrou em vigor na segunda-feira (1), e oferece proteções mais amplas aos imigrantes indocumentados que vivem na jurisdição. A nova legislação limita a cooperação entre as autoridades locais e as federais de imigração. Além disso, ela impede que a polícia questione o status migratório das pessoas, tendo como exceção determinados casos. Na ocasião, o projeto de lei recebeu apoio amplo dos legisladores democratas.

As placas falsas foram postas logo abaixo da oficial “Benvindos à Califórnia” e fizeram referência à violenta gangue de rua conhecida pelas iniciais MS-13: “Criminosos condenados, ilegais e a MS-13 são benvindos! Os democratas precisam de votos!”

O Presidente Donald Trump tem criticado duramente as políticas santuário e tentou cortar o repasse da verba federal das jurisdições que adotá-las. A Califórnia adotou a política santuário na virada do ano e cidades como San Francisco, Chicago e Filadélfia a adotaram. Um juiz federal bloqueou as tentativas de corte de verba.

O DOT não permite o uso de placas não autorizadas nas vias estaduais por motivos de segurança pública, detalhou Dinger.