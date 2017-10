Plano do governo de vasculhar redes sociais de imigrantes causa alarme

O plano tem o objetivo de armazenar as informações colhidas de portadores do green card nas redes sociais

O Departamento de Segurança Nacional (DHS) anunciou no Federal Register um aviso que chamou a atenção nacional: O governo planeja vasculhar as postagens dos imigrantes nas redes sociais. Vários grupos de ativistas alegam que o plano é uma nova forma de fiscalização e intrusão em suas vidas. Entretanto, os representantes do DHS rebateram que a medida não é algo novo. De fato, segundo o órgão, ele vem coletando informações dos imigrantes através das redes sociais há vários anos.

“O DHS, na sua capacidade como autoridade de segurança e processamento migratório, fez e continua a monitorar as informações públicas disponíveis nas redes sociais para proteger a nação”, disse Joanne Talbot, porta-voz do DHS, através de um comunicado.

Ela citou uma política adotada em 2012.

No aviso publicado no final de setembro no Federal Register, o DHS detalhou que o tipo de informações que armazena inclui “postagens nas redes sociais, apelidos, informações associadas e identificáveis e resultados nos sites de busca”.

O Departamento de Imigração & Serviços de Cidadania (USCIS), uma filial do DHS que lida com aplicações migratórias, possui arquivos de estrangeiros que aplicam para vistos de turista e cidadania. Isso inclui os residentes legais permanentes, ou seja, os portadores do green card.

O DHS acrescentou que não está recolhendo informações novas nas redes sociais de cidadãos americanos naturalizados, embora informações antigas ainda possam estar armazenadas em seus arquivos quando os portadores do green card aplicaram para a cidadania. O aviso no Federal Register é “um esforço transparente”, alegou Talbot, sobre informações nas contidas em contas nas redes sociais que o USCIS já está coletando dos imigrantes.

“Essa emenda não representa uma nova política”, disse ela.

Ainda assim, imigrantes por todo o país estão alarmados com o que plano governamental fará com as informações que eles postam nas redes sociais. “A população já sabe há algum tempo que o DHS monitora as redes sociais como forma de supervisionar os imigrantes”, comentou Adam Schwartz, da Eletronic Frontier Foundation, uma ONG com sede em San Francisco (CA).

Esse aviso no Federal Register não sugere qualquer forma nova de colher informações nas redes sociais, acrescentou o ativista. Entretanto, ele sugere que o DHS planeja compartilhar as informações dos imigrantes, mesmos os arquivos de pessoas que já se tornaram residentes legais permanentes ou cidadãos naturalizados entre os órgãos internos do DHS.

Schwartz considera o plano alarmante. O DHS é responsável pelo Departamento de Imigração (ICE), a Patrulha da Fronteira (CBP) e a Administração de Segurança nos Transportes (TSA).

“Inúmeros imigrantes serão intimidados e evitarão exercer o direito de expressão nas redes sociais porque temem que o Governo interprete erroneamente o que eles estão dizendo”, alegou Schwartz. “Você tem uma tremenda invasão de privacidade e ao mesmo tempo você não tem nenhuma demonstração de que o programa fez qualquer coisa para avançar a segurança das pessoas em nosso país”.

O DHS tem sido pressionado cada vez mais para coletar informações sobre os imigrantes através das redes sociais desde o ataque terrorista em 2015 em San Bernardino (CA). Um dos terroristas, Tashfeen Malik, defendeu a guerra santa (Jihad) nas redes sociais, embora os comentários feitos por ela estavam somente visíveis para um pequeno grupo de amigos.

O inspetor geral do DHS publicou um relatório em fevereiro sobre os esforços do departamento em vasculhar as redes sociais. Esse relatório revelou que os programas de busca “faltam critérios de medidas que garantam que eles cumpram seus objetivos”, sendo assim, tornando impossível avaliar como eles estão funcionando.