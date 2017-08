Playlist GreenYellowMood garante o ritmo do BR Day NY

Globo lança playlist com sucessos de Claudia Leitte, Sorriso Maroto e Marcos & Belutti como esquenta para a festa em Nova York, no dia 3 de setembro

A Globo lança hoje o playlist GreenYellowMood, na plataforma de música Spotify, em contagem regressiva para que os fãs de Claudia Leitte, Sorriso Maroto e Marcos &Belutti entrem no embalo da 33a edição do BR Day NY, que acontece no dia 3 de setembro e promete, mais uma vez,tomar conta da cidade com as cores e os ritmos do Brasil.

Integram a seleção musical 21 sucessos dos artistas, entre eles o recém-lançado single da cantora Claudia Leitte “Baldin de Gelo”, uma mistura de pop e reggaeton, com trechos cantados em português e espanhol. “Taquitá”, sucesso do carnaval deste ano e “Corazón”, canção em espanhol, gravada em parceria com o cantor e compositor porto-riquenho Daddy Yankee, também são destaques. Todo o romantismo de Marcos & Belutti também promete embalar os fãs com sucessos como a gravação ao vivo de “Aquele 1%”, “Desce do Salto”, com a participação de Michel Teló, e a versão acústica de “Mar de Lágrimas”, do Roupa Nova. O samba do Sorriso Maroto traz o hit “1 Metro e 65”, gravado ao vivo no Maracanãzinho e, com a dupla sertaneja Jorge &Mateus, interpretam “Guerra Fria”, assim como “Dependente”, faixa do álbum “De Volta Pro Amanhã”.

Para baixar o playlist, que é gratuito, basta acessar o link.

Sob o tema “Ser brasileiro é simplesmente ser”, o BR Day reúne milhares de pessoas na Sexta Avenida e comprova que quem participa do show uma vez retorna todos os anos. O evento, produzido pelo The Brasilians, com apoio da TV Globo, já levou para a cidade shows de artistas brasileiros consagrados como Ivete Sangalo, Olodum, Fábio Jr. e Daniel. E, no próximo dia 3 de setembro, a partir de 11h30, vai repetir a festa na Sexta Avenida.