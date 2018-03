Polícia aciona o ICE para cabeleireiro brasileiro em MA

Batista GC Ecrasante dirigia rumo a uma filial do Walmart, em Saugus (MA), quando foi parado por patrulheiros

Na terça-feira (20), o cabeleireiro Batista GC Ecrasante, natural de Mantena (MG), morador na região de Boston (MA), vivenciou uma situação que está se tornando cada vez mais frequente na administração do Presidente Donald Trump. Ele dirigia ao longo da Rota 1 a caminho de uma filial do Walmart, na cidade de Saugus (MA), quando teve o carro parado pela Polícia Rodoviária. As informações são do jornal Brazilian Times.

Quando o patrulheiro abordou o brasileiro, ele o entregou um passaporte italiano e o registro do veículo. Após verificar os documentos, o oficial percebeu que Ecrasante não tinha permissão para viver no país e, então, acionou o Departamento de Imigração (ICE). Após a chegada dos agentes do ICE ao local, eles perguntaram ao motorista quem era “Cleverson”; nome que aparecia no cartão de registro do carro.

“Eu disse que o meu marido estava trabalhando e os agentes insistiram que para que eu os levassem até ele para prendê-lo; junto comigo”, relatou Ecrasante ao BT.

No vídeo postado em sua página no Facebook, o cabeleireiro relata que somente não foi preso pelas autoridades migratórias porque apresentou uma passagem área de saída do país em 1 de abril. “Eles checaram se ela era verdadeira e disseram que eu devo sair do país na data marcada”, acrescentando que “os agentes estarão no aeroporto para verificar se eu sairei mesmo”.

Ainda na postagem, Batista alertou os brasileiros com relação à política atual, pois os policiais estão acionando o ICE em qualquer situação. “Como eles não podem perguntar o nosso status, chamam os agentes de imigração”, concluiu.

O vídeo de Batista GC Ecrasante pode ser assistido através do link: https://www.facebook.com/search/top/?q=batista%20gc%20ecrasante