Polícia confisca droga “boa noite Cinderela” usada em boate

Agentes especiais à paisana investigaram denúncias feitas contra o Foundation Nightclub, em Belltown (Wash.)

Uma investigação secreta resultou na prisão de 12 pessoas na boate Foundation Nightclub, em Belltown (Wash.), informou o Departamento de Polícia de Seattle (SPD) e o Setor de Investigações do Departamento de Segurança Nacional (HSI). A investigação descobriu um traficante de drogas que se gabava do relacionamento próximo com o dono do clube e explicou aos agentes à paisana como drogar mulheres com o “boa noite Cinderela” (GHB), usada em estupros.

As autoridades começaram a investigar o Foundation em março de 2018, após receber denúncias da ocorrência de tráfico de drogas no clube noturno, assim como o combate travado pela prefeitura da cidade contra overdoses e abusos sexuais associados com o uso da GHB. Durante várias ações secretas, os agentes à paisana compraram cocaína, anfetamina, MDMA e GHB dentro e nas imediações do clube. As drogas foram compradas de funcionários do clube, incluindo seguranças, ou facilitadas por funcionários ou gerentes da Foundation, que apresentaram os detetives aos traficantes.

Os policiais descobriram que a Foundation tinha vários traficantes que atuavam no local, que passavam pela segurança e vendiam drogas no interior do clube. A gerência tinha conhecimento do tráfico de drogas e um dos traficantes até gabava-se de conhecer o dono do estabelecimento. Posteriormente, esse mesmo traficante instruiu um agente à paisana como usar o GHB para drogar mulheres, dependendo do peso delas.

Na quarta-feira (8), a unidade de narcóticos da SPD e HSI realizaram batidas em diversos locais e confiscaram 829 gramas de cocaína, mais de 1 mil gramas de MDMA, 400 pílulas de ecstasy, 800 pílulas de Xanax, 190 gramas de ketamina,, 13 gramas de DMT, 176 gramas de GHB, 1.200 cápsulas de Molly, remédios controlados, assim como 2 pistolas e mais de US$ 60 mil em dinheiro.

O conselho do Departamento Estadual de Controle de Bebidas Alcóolicas & Maconha emitiram uma ordem de suspensão emergencial da licença de venda de álcool do clube noturno. Os detetives continuam a investigar o caso e procuram ativamente mais suspeitos.