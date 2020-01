Polícia: Corpo encontrado é de brasileiro sumido na Alemanha

Matheus José Gabriel Amaro, de 29 anos, era especialista em informática e estava desaparecido desde 21 de setembro de 2019

Na sexta-feira (24), o Departamento de Polícia da cidade de Hamburgo, Alemanha, confirmou que o corpo encontrado num quarto trancado e coberto por uma toalha, no bairro Neustadt, é de Matheus José Gabriel Amaro, de 29 anos. O brasileiro estava desaparecido desde 21 de setembro de 2019, depois que ele informou aos parentes e amigos que iria a uma boate na cidade. Ele era especialista em informática e morava e trabalhava em Hamburgo há aproximadamente 4 anos. As informações são do jornal Deutsche Welle.

A descoberta do corpo ocorreu no domingo (19), depois que policiais realizaram uma batida no imóvel alugado por um indivíduo italiano, de 45 anos. O suspeito foi preso e alegou que Matheus teria morrido de overdose, entretanto, as autoridades locais não acreditaram na versão e ainda não divulgaram a causa morte e qual seria a relação entre o detido e o brasileiro.

Os detetives responsáveis pelo caso disseram que o corpo estava no imóvel há muito tempo. As autoridades foram informadas do desaparecimento do brasileiro em 22 de setembro, depois que ele não compareceu ao trabalho no dia seguinte.

Antes de sumir, Matheus estava com passagem área já comprada para férias no Brasil em 5 de outubro, entretanto, não embarcou. Desde o desaparecimento do brasileiro, a família dele tentou obter informações colando cartazes nas ruas de Hamburgo.

O Departamento de Polícia de Hamburgo também procurou Matheus, publicando cartazes com fotos e descrição física dele. A embaixada do Brasil em Berlim também postou a foto do desaparecido nas redes sociais e pediu que ela fosse compartilhada para alcançar o maior número possível de internautas.

Segundo uma amiga de Matheus, que também vive na Alemanha, o suspeito teria decorado a fachada da casa com enfeites de Natal, com o cadáver do brasileiro trancado num quarto, como se nada tivesse acontecido. Na quarta-feira (22), a mãe de Matheus, Maria Woynovsky, embarcou para Hamburgo. Antes da viagem, ela lamentou que o filho somente tenha sido considerado desaparecido em 18 de dezembro, quando as autoridades locais iniciaram as buscas pelo jovem.

