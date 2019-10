Polícia de Las Vegas cancela acordo com o ICE

As autoridades locais continuarão a atuar com o ICE na deportação de criminosos violentos que estão clandestinamente nos EUA

O Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas (LVMPD), Nevada, está suspendendo o acordo assinado no programa 287(g) e não acatará os pedidos de prisão feitos pelo Departamento de Imigração (ICE). No entanto, as autoridades locais continuarão a atuar com o ICE na deportação de criminosos violentos que estão clandestinamente nos EUA.

Em 27 de setembro, o Tribunal Federal do Distrito Central da Califórnia decidiu que o ICE está impedido de emitir ordens de prisão para órgãos estaduais em estados onde não há um estatuto explícito que autorize prisões por violações na lei de imigração. Além disso, o ICE foi impedido de emitir ordens de prisão quando a investigação do status migratório e a possibilidade de deportação consistissem apenas em uma pesquisa no banco de dados.

Como Nevada é um dos estados que não possui estatuto autorizando a prisão por violações da lei de imigração, o LVMPD decidiu que não acataria mais os pedidos de prisão emitidos pelos agentes federais.

O LVMPD notificou o ICE na terça-feira (22) de que estava suspendendo seu contrato com o órgão federal. A decisão do tribunal provavelmente será apelada junto ao Tribunal de Apelações do 9º Circuito.

“Estou otimista de que essa mudança não prejudicará a capacidade do LVMPD de combater crimes violentos”, disse o xerife do LVMPD, Joseph Lombardo. “Embora a decisão possa ser vista como um retrocesso, estou determinado que, através da cooperação com nossos parceiros federais, o objetivo de remover o pior do pior ainda possa ser alcançado”.

A ACLU de Nevada emitiu as seguintes declarações:

“Esta é a decisão certa para a maior agência de aplicação da lei do estado. Não é apenas inapropriado que as agências de Nevada participem da agenda de deportação do Governo Federal, mas também é inconstitucional. Continuaremos a defender os direitos de nossas comunidades de imigrantes e isso envolverá outras agências policiais em todo o estado para encerrar suas parcerias com o ICE”, afirmou o diretor executivo da ACLU, Tod Story.

“A muito tempo, a ACLU de Nevada trabalha com outras organizações para atingir esse resultado. Em uma carta enviada recentemente ao Xerife Lombardo, pedimos que ele encerrasse essa prática ilegal dentro de 10 dias. Somos gratos por ele ter escolhido optar por colocar o povo do sul de Nevada em primeiro lugar e proteger seus direitos constitucionais”, acrescentou Sherrie Royster, diretora jurídica da ACLU de Nevada.