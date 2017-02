Polícia de Long Branch prende brasileiro acusado de roubo e tentativa de homicídio

Denismar de Andrade, de 26 anos, estava escondido no vão de uma parede no porão de uma casa, com comida e água, em Long Branch

Na quarta-feira (22), policiais prenderam o foragido Denismar Andrade, de 26 anos, que é acusado de roubo e tentativa de assassinato. Detetives e membros da Equipe de Resposta às Emergências (MOCERT) descobriram o suspeito que se escondia no porão de uma casa em Long Branch, anunciou o Promotor Público Christopher J. Gramiccioni, do Condado de Monmouth.

Denismar era procurado pelas autoridades depois de ser acusado duplamente de roubo e tentativa de homicídio em decorrência de um incidente ocorrido em Long Branch, no sábado (18), aproximadamente às 1:24 am. Ele teria esfaqueado duas vítimas no pescoço durante um assalto. Ambas as vítimas também residem em Long Branch. Elas foram levadas ao hospital local, onde receberam atendimento médico e foram liberadas.

Na quarta-feira (22), uma investigação levou os detetives a 224 Ludlow Avenue, em Long Branch, onde Andrade tentava se esconder das autoridades, escondendo-se no interior de uma parede. O MOCERT foi chamado ao endereço e os agentes encontraram Denismar no porão, onde tentava se esconder no vão de uma parede, estocado com bebida e água. O suspeito foi preso na tarde do mesmo dia sem grandes incidentes.

Os detetives especulam que Andrade agiu sozinho e não representa mais perigo à segurança pública.

A Promotoria Pública do Condado de Monmouth agradeceu às agências de segurança que atuaram na operação que culminou na prisão de Denismar. A operação mobilizou os seguintes órgãos: O Departamento de Polícia de Long Branch, o escritório do US Marshal, o Departamento do Corpo de Bombeiros de Long Branch, agentes do MOCERT, o escritório do xerife do Condado de Monmouth e, em particular, a unidade canina (K-9) do escritório do xerife.