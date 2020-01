Polícia de Newark alerta para roubo de carros no Ironbound

O agente Michael Silva destacou que os arrombamentos de veículos e roubos vitimaram muitos brasileiros em 2019

O Departamento de Segurança Pública da Prefeitura de Newark alertou os moradores para a onda de roubo a veículos que assola a cidade, particularmente no bairro do Ironbound. As autoridades instruíram os motoristas a trancar as portas dos veículos, levar sempre as chaves e não deixar pertences à vista.

“Os residentes do Ironbound que deixam os carros com o motor ligado, as chaves na ignição e os veículos são roubados, agora, receberão um mandado de comparecimento à Corte. Além disso, não é bom deixar pertences de valor no interior dos carros, leve-os para dentro de casa ou os esconda”, disse o policial Michael Silva, através de e-mail.

Devido à incidência de roubos, o bairro está sendo mais monitorado e as denúncias podem ser feitas 24 horas através das hotlines do programa Crime Stoppers: 1-877-NWK-TIPS (877-695-8477) ou NWK-GUNS 1(877-695-4867). Todas as ligações telefônicas são estritamente confidenciais.

Em meados de 2019, Silva destacou que os arrombamentos de veículos e roubos vitimaram muitos brasileiros. Se você é dono de um carro em Newark, vale à pena investir num bom sistema de alarme e levar a sério medidas de segurança, revelou um estudo recente. A “Brick City” ocupou o 1º lugar entre 10 cidades em New Jersey onde os veículos correm mais risco de ser roubados. O estudo analisou dados colhidos pela Polícia Estadual de New Jersey sobre os veículos roubados no Estado Jardim entre 2013 e 2014, segundo o NJ.com.

Newark registrou 2.894 roubos de veículos em 2013 e 2.412 casos em 2014. Entre 2013 e 2014, a lista incluiu: (1º) Newark, (2º) Elizabeth, (3º) Paterson, (4º) Jersey City, (5º) Irvington, (6º) Trenton, (7º) Camden, (8º) Orange, (9º) East Orange e (10º) Bloomfield.

Em 2015, a Polícia Estadual e a Procuradoria Pública desbarataram uma quadrilha internacional de roubo de carros, mas, na ocasião, as autoridades alertaram que os arrombamentos e roubos de veículos ainda deviam ser levados a sério por parte dos motoristas. No mesmo ano, 7.804 carros, caminhonetes e ônibus haviam sido roubados em New Jersey até o fim do ano fiscal, conforme dados da Polícia Estadual. Esses dados são 10% mais altos que os verificados no ano anterior.

Os dados quando examinados e comparados ao número de carros roubados em contraste com a quantidade de residentes, com exceção de Jersey City, pois possui características específicas, em algumas cidades o roubo de veículos atingiu 9 incidentes para cada 1 mil habitantes.