Polícia de Newark contrata 144 novos recrutas

Os agentes da Polícia Estadual de New Jersey irão treinar recrutas na academia do estado em Sea Girt

Na segunda-feira (6), o Departamento de Polícia de Newark (NPD) começou a treinar 144 recrutas para se tornarem novos policiais. Os agentes da Polícia Estadual de New Jersey irão treinar recrutas na academia do estado em Sea Girt. A turma se formará em dezembro de 2018.

“Esse grupo de recrutas da polícia receberá treinamento avançado em proteção aos moradores e se tornará parte integrante das comunidades que eles atendem”, disse o prefeito Ras Baraka. “Eles entenderão que o trabalho deles é tratar os moradores da mesma maneira que eles tratariam os membros de suas próprias famílias”.

Os policiais novos também servirão como modelos, disse Baraka. “Onde quer que você vá, a justiça, o bem e a leveza devem seguir você”, acrescentou.

Isso não será fácil porque “as pessoas vão falar com você, assediá-lo e até pularão no seu carro”, comentou o Prefeito da maior cidade de New Jersey.

O diretor de segurança pública, Anthony F. Ambrose, disse que esses recrutas ajudarão a restaurar as fileiras do departamento depois que 167 policiais foram demitidos no final de novembro de 2010 por razões financeiras. Ele disse que as novas contratações tornarão a cidade mais segura.

“Estou satisfeito por estarmos recuperando constantemente nossos números, após as demissões e atritos que ocorreram no Departamento de Polícia desde 2010”, disse Ambrose.

A turma é composta por 109 homens e 35 mulheres, dos quais 46 são afro-americanos, 63 hispânicos ou latinos e 35 caucasianos.

O NPD conta atualmente com 1.082 policiais. Se a turma toda se formar, isso elevará o contingente do departamento para 1.226 agentes, detalharam policiais de Newark.