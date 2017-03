Polícia de Newark desmente onda de rumores: “Não colaboramos com o ICE”

O Capitão Adolfo Perez Jr. esclareceu que a blitz ocorrida na South St. foi uma operação de rotina realizada pela polícia em busca de violações no trânsito

Na noite de quinta-feira (2), moradores, comerciantes, empresários e líderes religiosos lotaram o salão de eventos da ONG Mantena Global Care, no bairro do Ironbound, em Newark para ouvir o Capitão de Polícia Adolfo Perez Jr. O motivo da reunião pública foi esclarecer a onda de rumores que têm gerado pânico entre a população imigrante local. O encontro também contou com a presença da advogada de imigração Priscila Mori, para esclarecer possíveis dúvidas, e Solange Paizante, coordenadora geral da ONG.

Na tarde de quarta-feira (22), uma blitz de rotina na South Street, foi interpretada como uma batida migratória realizada por policiais e agentes do Departamento de Imigração (ICE). O boato espalhou-se rapidamente pelas ruas do bairro gerando medo na comunidade, especialmente entre os imigrantes indocumentados.

O Capitão Perez, que está há 7 meses no cargo e atua na corporação há 27 anos, iniciou a reunião de forma bem humorada saudando os presentes com a expressão: “Sorria. Boa noite”, em português. Mudando para um tom mais sério, ele esclareceu que a blitz ocorrida na South Street foi uma operação de rotina realizada pela polícia em busca de violações no trânsito e que não teve nada a ver com uma batida migratória.

“O nosso trabalho é proteger a comunidade, ou seja, manter todos seguros. Eles (ICE) não nos contataram, pois, na realidade, não precisam fazer isso”, disse Perez Jr. “Esse não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é manter a segurança local”.

“O nosso trabalho é ajudar vocês, pois sem vocês não somos nada. Eu nasci e fui criado aqui, portanto, a gente precisa uns dos outros para que esse lugar seja como ele é. Quando acordarmos amanhã de manhã, devemos viver a vida”, acrescentou o policial Jack Silva, que atua na polícia há 13 anos e também participou da reunião. “Seja bom ou mal, nós temos que dizer a verdade”.

“Vivam a vida normalmente. Continuem vivendo; continuem trabalhando; continuem caminhando pelas ruas e continuem vivendo a vida”, comentou o capitão de polícia.

. Onda de rumores:

Outro tema abordado durante a reunião pública foi a onda de boatos que tem circulado nas ruas e redes sociais, instilando o medo na população.

“Nós entendemos que essa é uma comunidade imigrante que contribui para a cidade (de Newark). Os rumores estão afetando negativamente as famílias, pois os pais não levam os filhos à escola e pessoas estão sendo hospitalizadas com dores no peito provocadas pela ansiedade”, disse Jacqueline Quiles, prefeita interina do Departamento Municipal de Relações Comunitárias.

“Essa paranoia deve acabar; não é produtiva”, disse Paizante, referindo-se aos rumores que têm circulado pelas ruas e redes sociais. Ela acrescentou que a ONG vem recebendo ligações telefônicas constantes de pessoas amedrontadas com os boatos.

No final da reunião, que durou aproximadamente 2 horas, os policiais distribuíram aos presentes panfletos com números telefônicos dos departamentos municipais de segurança pública na cidade de Newark.