Polícia de Newark recruta voluntários na comunidade

As autoridades municipais de Newark estão buscando voluntários para ajudar o contingente policial da maior cidade de New Jersey. O Prefeito Ras Baraka e Diretor do Departamento de Segurança Pública Anthony F. Ambrose anunciaram que reativarão o Programa de Auxiliares da Polícia de Newark que treinará e recrutará membros da comunidade na ajuda ao Departamento de Polícia no que diz respeito a controle de multidões, questões envolvendo o tráfego e segurança em prédios.

“O envolvimento da comunidade é foco importante em nosso trabalho de tornar Newark mais segura”, disse Baraka. “Os voluntários auxiliares da polícia representam o envolvimento da comunidade da melhor forma: Moradores envolvidos diretamente em funções policiais importantes”.

Os participantes do programa auxiliar serão treinados, receberão uniformes e equipamento. Eles não portarão armas, detalharam as autoridades.

A força-tarefa voluntária ajudará a polícia a prover segurança durante desastres, eventos inesperados ou em prédios governamentais ou instalações como usinas de força e locais de transporte. Os voluntários serão treinados sobre o uso de força, proficiência em armas, materiais perigosos e outras áreas onde a presença policial se faz necessária.

“Através do envolvimento direto deles (voluntários), os homens e mulheres recrutados terão a autoridade de servirem ao lado da polícia na manutenção da segurança de moradores e visitantes”, disse Ambrose.

Os interessados em participar do programa podem aplicar online: npd.newarkpublicsafety.org/formsandreports. Os candidatos passarão por um processo de entrevista. Mais informações podem ser obtidas através do e-mail: [email protected]