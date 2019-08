Polícia desbarata quadrilha que fazia “delivery de drogas” no Ironbound

Os 47 suspeitos são acusados de acusações que envolvem tráfico e posse de drogas, conspiração e porte ilegal de armas

O que começou como reclamações por falta de estacionamento no bairro do Ironbound, em Newark (NJ), eventualmente levou a polícia local a descobrir uma quadrilha que operava um esquema que movimentava US$ 1.1 milhão em drogas, anunciaram as autoridades na terça-feira (27). Os narcóticos eram entregues (delivery) a domicílio 24 horas por dia.

As autoridades acusaram 47 suspeitos que estariam atuando no esquema, que também operava um casino clandestino no coração do Ironbound, detalhou o procurador de justiça do Condado de Essex, Theodore N. Stephens. Dezesseis suspeitos ainda estão foragidos, acrescentou.

Entre os detidos, estão residentes em Newark, Belleville, East Rutherford, Hillside, Kearny, Elizabeth, Harrison, Bradley Beach, Linden, Keansburg, Union, North Bergen, Sayreville, Rahway e Perth Amboy.

Os compradores telefonavam para os traficantes, que providenciavam a entrega das drogas pouco tempo depois nas residências deles ou outros lugares por todo o Ironbound e regiões vizinhas.

“Isso era feito todo o dia, toda a noite. Isso era bastante ativo, 24 horas por dia de atividade”, relatou Stephens aos repórteres.

As autoridades detalham que as atividades criminosas também se estendiam a um casino clandestino na 84 Monroe Street, no centro do Ironbound, onde jogos de cartas, máquinas caça-níqueis e drogas também eram disponíveis. O diretor do Departamento Municipal de Segurança Pública de Newark, Anthony Ambrose, disse que o clube clandestino era basicamente um mini casino sem garçonetes.

“O Departamento de Polícia de Newark já foi a esses local de madrugada algumas vezes e realizou algumas batidas lá”, disse Ambrose. “Entretanto, ele continuou a operar”.

Os agentes batizaram a investigação de “Operation Short Storm” (Operação Tempestade Curta, em inglês) e realizou batidas em várias áreas de New Jersey na quinta (22) e sexta-feira (23). Eles descobriram aproximadamente 23 quilos de maconha e 2 quilos de cocaína, cujo valor nas ruas equivale a US$ 1.1 milhão, além de quantidade das pílulas de Oxycodone e Xanax.

As autoridades também confiscaram 7 armas de fogo, incluindo um rifle de assalto de 0.223 mm, 12 veículos, sendo 2 Merdedes Benz 550 sedans e joias, entre eles relógios das marcas Rolex, Brietling e Gucci.

Os suspeitos são acusados de acusações que envolvem tráfico e posse de drogas, conspiração e porte ilegal de armas. Participaram das operações agentes dos departamentos de polícia dos condados de Bergen, Union, Essex, Ocean, Monmouth e Middlesex, que ajudaram o Condado de Essex.

A investigação começou há 8 meses, disse Ambrose. Stephens não relatou se a quadrilha possuía um chefe, mas acrescentou que mais pessoas podem ser indiciadas.

O proprietário de um estabelecimento comercial vizinho ao casino clandestino relatou não ter visto nada que sugerisse a existência de alguma atividade ilícita na área. Ele detalhou que abriu o negócio há 7 meses e que mora no Ironbound há aproximadamente 10 anos.

O comerciante relatou que a falta de estacionamento tem sido um problema antigo no Ironbound. Há uma escola de música ao lado, onde os pais param para deixar os filhos durante a manhã.